Labis ang pasasalamat ng tatlong magkakapatid matapos silang tulungan para tuluyang makauwi sa kanilang bahay sa San Fernando, Camarines Sur.

Sa report ng Ligao City Police, alas-8 ng gabi noong Enero 23 nang makita ng kanilang mga tauhan ang tatlong magkakapatid na abala sa pagluluto ng kanilang makakain sa gilid ng kalsada sa Barangay Sta. Cruz, Ligao City, Albay.

Napag-alaman na apat na araw na pala ang mga itong naglalakad mula sa Juban, Sorsogon pauwi ng San Fernando, Camarines Sur.

Hindi nag-atubiling magbigay ng tulong pinansiyal si Police Lieutenant Ruby Ostonal sa magkakapatid.

"Ang kuwento ng nakatatandang kapatid, sinundo sila ng van sa Camarines Sur ng dati niyang katrabaho sa construction sa Manila at dinala sila sa Juban, Sorsogon kasi dadalhin daw silang Samar para magtrabaho. Kaya lang kinaumagahan, paggising nila, wala na yung van at yung lalaki na sumundo sa kanila. Pati mga gamit nila like yung mga dala nilang bag, dinala," ani Ostonal.

Gumawa rin ang mga pulis ng paraan upang sila ay makauwi ng ligtas at maayos sa kanilang tahanan.

Isang driver ng delivery truck umano ang nagmagandang loob at pinasakay ang magkakapatid para makauwi sa kanilang tahanan.

- report from Karren Canon