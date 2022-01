MAYNILA — Mahigit P13 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga awtoridad sa isang buy-bust operaton sa Makati City ngayong Martes ng hapon.

Ayon sa mga awtoridad, nakuha ang milyo-milyong halaga ng ilegal na droga, na may bigat na dalawang kilo, mula sa isang 21-anyos na suspek sa labas ng isang convenience store sa Brgy. Pio del Pilar.

Nakabalot umano sa dalawang lalagyan ng tsaa na hindi aakalaing ilegal na droga ang laman. Nasa P13.6 milyon umano ang halaga ng hinihinalang shabu.

Ayon kay Pol. Maj. Matron Calyaen ng Makati City Police, nagsisilbi na courier ang lalaki at sinabi raw nito na alam niyang droga ang hinahatid niya at binabayaran siya ng P2,000 hanggang P3,000 kada delivery.

“Second time nyang ginawa ito. 'Yung unang ginawa niya, inabutan siya ng P3,000. So ngayon naman as per sa suspek, aabutan siya ng P2,000 kaya lang hindi nya alam ang katransaksyon niya ang ating operatiba," aniya.

Nahaharap ang lalaki sa kasong paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act habang inaalam pa ng mga pulis ang source ng droga at kung sino pa ang mga parokyano nito.

— Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

