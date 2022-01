Higit 800 bahay, gusali sa Davao City naka-lockdown dahil sa COVID-19

DAVAO CITY — Isinailalim sa lockdown ang 822 na bahay, isang gusali, at isang compound, base sa pinakahuling tala nitong Lunes, dahil sa pagdami ng COVID-19 cases sa Davao City.

Ayon kay Mayor Sara Duterte-Carpio sa kaniyang programa sa radyo, nasa 1,112 na mga tauhan ng gobyerno ang nagbabantay sa mga naka-lockdown na bahay.

Inaasahan umano ng lokal na pamahalaan ang COVID-19 surge dahil sa Omicron variant at sa mga pagtitipon noong holiday season.

“As predicted, we are on a surge, if I’m correct, on the third week of January. This is the second week of the surge already. Ang ating active cases are 6,899 and it is expected to climb up pa, so malayo-layo pa talaga tayo sa peak nitong surge ng Omicron," ani Duterte.

Umakyat sa 8,571 ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 ng lungsod, base sa pinakahuling tala ng Department of Health nitong Lunes.

Simula sa pandemiya noong Marso 2020, mayroon nang 63,205 na kabuuang kaso ng COVID-19 ang siyudad, kung saan 1,820 nito ang namatay at 53,348 ang gumaling sa sakit.

Ayon kay Duterte-Carpio, patuloy ang kanilang pagpapatupad ng prevention, detection, isolation and quarantining, treatment inside hospitals, and reintegration (PDITR) pati na ang vaccination laban sa COVID-19.

Sa ngayon, bakante ang 889 sa 2,606 isolation at quarantine beds sa Davao City dahil nasa home isolation ang ilang mga COVID-19 patient.

— Ulat ni Hernel Tocmo

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC