SINGAPORE – Kabilang ang artworks ng mga Filipino artists sa Singapore Art Week o SAW 2022 na nasa ika-10 edition na. Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Singapore, ipinagdiriwang ng SAW ang isang dekada ng Singapore visual arts sa pamamamagitan ng 130 events na maaaring ma-experience online at via in-person exhibit sa Tanjong Pagar Distripark. Pinapangunahan ng STPI Creative Workshop & Gallery ang nasabing proyekto na suportado naman ng Singapore National Arts Council.

Artworks ng Filipino artist na si Maria Cruz na makikita sa online gallery ng Seafocus

Artworks ng Filipino artist na si Dina Gadia na makikita sa online gallery ng Seafocus

Ayon pa sa Embahada, pinagsama-sama sa SAW ang contemporary artworks ng pinakamahuhusay na artists mula sa Southeast Asia tulad ng Philippines, Indonesia, Thailand, Singapore, Cambodia, Vietnam, Myanmar at iba pa at ang SAW 2022 ay nananatiling venue para sa collaboration ng arts community sa Singapore.

Artworks ng Filipino artist na si Robert Langenegger na makikita sa online gallery ng Seafocus

Bilang pagsuporta sa talento at pagkamalikhain ng mga Pinoy artist, hinihikayat ng Embahada ang mga kababayan na pagmasdan ang mga obra ng mga Pinoy artist tulad nina Dina Gadia, Maria Cruz, Maria Taniguchi at Robert Langenegger.