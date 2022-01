COVID-19 cases sa Pasay bumaba sa higit 300

MAYNILA - Bumaba na sa halos 300 ang active COVID-19 cases ng Pasay City, batay sa tala ng lokal na pamahalaan.

Sa kanilang tala, nasa 357 na lang ang binabantayang COVID-19 cases sa lungsod mula sa halos 3,000 kaso. Noong Enero 17, lahat ng 201 na barangay ang nakapagtala ng mga aktibong kaso.

Pero ngayon, nasa 86 na lugar na lang.

Ang Barangay 183 pa rin ang may pinakamataas na aktibong kaso na may 60 cases. Sinundan ito ng Barangay 201 na may 20 kaso.

Pumalo na sa 28,158 ang kumpirmadong kaso sa lungsod matapos madagdagan ng 81 noong Lunes.

Namahagi din sila ng masustansiyang foodpacks sa mga nagpopositibo sa virus at may libreng flu vaccine at medical clinic sa mga residente.

Samantala, hindi matukoy ng mga awtoridad sa Calabarzon kung pababa na o tumataas pa ang mga kaso, ayon sa kanilang regional health office.

Ayon kay Department of Health - Calabarzon Assistant Regional Director Dr. Leda Hernandez, pabago-bago ang trend dahil may araw na mataas ang kaso at may araw ding mababa.

"May araw pong tumataas, may araw pong bumababa pero di po ganoon kataas ang pagtaas. Yung hospitalization utilization rate sa ward, we have 40 porsiyento so low risk pa ito. ICU utilization is about 50 porsiyento so low po ito. Pero yung Batangas, nasa moderate risk as far as ICU utilization. Then as a whole, yung hospital occupancy rate nasa 47% so low risk pa po tayo," ani Hernandez.

Noong Enero 18 aniya ay umabot sa 4,196 ang bagong kaso na bumaba naman sa 3,680 sa sumunod na araw.

Bumaba rin ang mga kaso noong Enero 20 at 21, at nasa 1,172 ang bagong kaso sa rehiyon mula Lunes.

Pinakamarami ang kaso sa Laguna na may 457 na sinundan ng Rizal, Batangas, at Quezon

Wala namang naitalang bagong kaso sa Cavite dahil posibleng hindi kumpleto ang pagsumite ang datos.