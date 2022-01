MAYNILA—Inaprubahan na ng Senado ang 3 House Concurrent Resolution na magbibigay ng amnestiya sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front (MILF), Moro National Liberation Front (MNLF) at mga miyembro ng Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa Ng Pilipinas/revolutionary Proletarian Army/Alex Boncayao Brigade (RPMP-RPA-ABB).

Sa botong 18 pabor, walang tutol at walang abstention, inaprubahan ang 3 resolusyon na sumasang-ayon sa proklamasyon ng Pangulo para sa amnestiya.

Nakasaad dito na patatawarin na ang mga krimeng ginawa ng mga nabanggit gaya ng pagpatay kung ginawa dahil sa ideolohiyang pampulitika.

Bunga ito ng peace talks ng gobyerno sa mga rebelde at para sa tunay na reconciliation o pagkakaisa.

Hindi kasama sa bibigyan ng amnestiya ang mga krimen na gaya ng rape at iba pang crimes against chastity.

Hindi rin kasama sa saklaw ng amnestiya ang mga gumawa ng mga krimen na nakahanay sa Anti-Terrorism Law.

Hindi kasama sa makikinabang ang mga state actors o mga awtoridad ng gobyerno.

Kabilang naman sa pupwedeng mabigyan ng amnestiya ang mga nakagawa ng krimen dahil sa kanilang paniniwalang politikal.

Kabilang dito ang rebellion, sedition, illegal assembly, direct assault, indirect assault, alarm and scandal at iba pa.

Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Sen. Panfilo Lacson ang kahalagaan ng pagsang-ayon sa amnestiya.

"It is high time that we finally stand up to our commitment to ‘walk the talk’ to attain the objectives of our myriad of peace negotiations. Through these amnesty grants, we are handing out second chances to the over 7,600 prospective applicants who are willing to have a new start in life in a secure place in society,” ani Lacson.

“Indeed, amnesty is an act of compassion on the part of the government. It is a chance to mend our wounds from our constant struggle. More importantly, this is our time to heal.

“If viewed the same by all parties concerned, then our concurrence may be another step closer towards reconciliation, and ultimately the attainment of lasting peace."

Pinuna naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na may mga saliwa sa mga proklamasyon gaya ng probisyon na nagsasabing saklaw ng amnestiya ang massacre.

Binigyang-diin na sa mga batas ng bansa, walang krimen na masaker kundi ito ay salitang paglalarawan sa maramihang pagpatay.

Gusto mang ituwid ng mga senador, hindi raw nila ito maaring gawin sa nasabing mga proklamasyon na nanggaling sa Pangulo.

MULA SA ARKIBO

Watch more on iWantTFC