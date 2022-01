2 uri ng omicron nakita na sa Pilipinas: DOH

Watch more on iWantTFC

Kinumpirma ngayong Martes ng Department of Health (DOH) na nakita na rin sa Pilipinas ang BA.2 sublineage ng omicron variant ng COVID-19.

Ang nasabing sublineage ng mas nakahahawang variant ang predominant o mas laganap sa National Capital Region at iba pang mga rehiyon, ayon sa DOH.

Ang naunang BA.1 naman, bagaman nakita na rin sa ibang rehiyon, natukoy na mas laganap ito sa Bicol region at sa returning overseas Filipinos.

Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang sublineage ng omicron?

"Sa ngayon, kailangan ipaalala sa mga kababayan, walang nakitang significant difference sa clinical presentation ang BA.1 and BA.2," ani Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.

"Kinakailangan pa rin ng masusing pag-aaral dahil limitado pa rin naman ang mga obserbasyon na nakukuha dito," dagdag niya.

May mga pag-aaral sa ibang bansa na nagsasabing ang omicron variant ay kayang mabuhay nang mas matagal sa plastic surface at balat ng tao.

Sa balat ng tao, kung ang delta variant ay kayang mabuhay nang hanggang 16.8 oras, mas mahaba sa omicron na kayang mabuhay nang hanggang 21 oras.

Pero hindi pa peer-reviewed ang mga pag-aaral na ito.

Sa kabila nito, kayang mamatay ng lahat ng variant ng COVID-19 sa loob lang ng 15 segundo matapos ma-expose sa alcohol-based na sanitizer.

"So kahit pa gaano katagal mabuhay 'yong virus sa isang surface, for so long as malinis 'yong kamay natin, wala siyang paraan na tumalon papasok sa katawan natin," sabi ni Dr. Anna Ong-Lim ng DOH technical advisory group.

Alert level

Nakatakda namang magpulong ang Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases kaugnay sa posibilidad ng pagluluwag sa Metro Manila sa susunod na buwan, kasunod ng pagbaba ng bilang ng mga nagkakasakit.

Una nang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na naabot na ng National Capital Region ang peak ng kasalukuyang surge.

Ang binabantayan ngayon ay ang porsiyento ng nagkaroon ng malalang uri ng sakit.

Pero hindi naman magkapareho ang taas ng bilang ng mga positibo sa COVID-19 at dami ng mga tinatamaan ng malalang uri ng sakit.

Noong kasagsagan ng delta surge, halos 6,000 ang positibo sa COVID-19 kada linggo, kung saan kalahati ang maituturing na severe o critical.

Pero nitong Enero 16 hanggang 22, lagpas 10,000 ang naitatalang kaso kung saan higit 1,000 ang maituturing na severe o critical.

—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News