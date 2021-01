Paranaque mayor nag-sorry sa pamilya ng mangangalakal na marahas na inaresto

Watch more in iWantTFC

Humingi ngayong Lunes ng paumanhin si Parañaque Mayor Edwin Olivarez sa pamilya ng mangangalakal ng basura na marahas na inaresto sa clearing operation noong Biyernes.

Ayon kay Olivarez, suspendido na ang 5 miyembro ng Task Force Parañaque na sangkot sa insidente habang iniimbestigahan ng munisipyo.

"Gusto ko lang po humingi ng paumanhin sa pamilya ni Warren [Villanueva]. Hindi po talaga 'yon ang protocol ng ating city at kung sino po ang nagkasala, sasagutin po nila 'yon," ani Olivarez sa panayam ng ABS-CBN News Channel.

Ayon kay Olivarez, batay sa ordinansa ng lungsod laban sa mga construction sa daan, dapat binigyan ng official violation receipt si Villanueva.

Hindi rin dapat umanong sapilitang kinumpiska ang kariton at malinaw na umabuso ang mga miyembro ng task force.

"They will be terminated at sila po ay kakasuhan for abuse of authority," aniya.

Sa video ng insidente, makikitang nakikipag-agawan si Villanueva sa kariton niyang pilit na kinukuha ng task force.

Pinadapa, hinawakan ang leeg, pati ang mga paa, ipinosas, at sinipa sa mukha si Villanueva.

Pumunta rin nitong Lunes ang Commission on Human Rights (CHR) sa pinangyarihan ng insidente para magsagawa ng sariling imbestigasyon.

Sa isang pahayag, sinabi ni CHR Spokesperson Jacqueline de Guia na maaari lamang gumamit ng puwersa sa mga operasyon kapag may nakaambang panganib o dahas.

Kinilala rin ng CHR ang mabilis na pag-aksiyon ng lokal na pamahalaan.

Sa kanilang social media accounts, pinuna nina Sen. Nancy Binay at Sen. Panfilo "Ping" Lacson ang marahas na pag-aresto.

Ayon kay Binay, dapat may puso at awa pa rin sa pagpapatupad ng batas lalo ngayong panahon ng pandemya.

Para naman kay Lacson, bagaman mahalaga ang pagpapanatili ng "rule of law," walang mali kung mananaig ang awa sa hustisya.

-- Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News