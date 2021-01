Pagtunton sa mga nakasalamuha ng 'UK variant' cases pinaigting

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Nagpositibo sa COVID-19 ang ilang kontak ng UK variant cases sa Bontoc pero ilang araw pa ang bibilangin para malaman kung anong uri ng virus ang dumapo sa kanila.

Sa kasalukuyan, nasa 17 pa rin ang bilang ng UK variant cases sa Pilipinas.

Unang na-detect dito ang isang lalaking bumiyahe pa-Dubai at dumating sa bansa noong Enero 7.

Noong Biyernes, nadagdagan ito ng 16.

Ang dalawa rito ay mga Pinay na dumating mula Lebanon noong Disyembre 29. Pareho silang nagpositibo sa COVID-19 at sumailalim sa isolation bago payagang umuwi ng Iloilo at Binangonan, Rizal.

Mayroon namang isang lalaki mula Calamba, Laguna na walang travel history at walang kilalang may COVID-19 ngunit nagpositibo noong Disyembre 10.

Isa pang COVID-19 case ay mula La Trinidad, Benguet. Wala rin siyang travel history.

Ang pinakamaraming kaso ng UK variant ay natagpuan sa Bontoc, Mt. Province. Sa 12 nagpositibo para sa bagong variant, isa ay nagmula sa United Kingdom at nakarating ng Pilipinas noong Disyembre 13.

Una siyang nagpakita ng sintomas noong Disyembre 29 at sumunod na ang iba pa niyang contact at mga contact nito.

"So take note that based on the latest available data, our case from Calamba City is not linked to cases from La Trinidad or Bontoc. We are still verifying if there is a link between the La Trinidad case to the Bontoc cases," ani Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Ayon kay Vergeire, nagkataon ding maraming na-detect na kaso sa Cordillera Administrative Region dahil nakapagtago ng samples ang Baguio General Hospital.

Apat sa mga kamag-anak ng UK variant case sa La Trinidad, Benguet ay nagpositibo para sa COVID-19 ngunit hindi pa alam kung ito’y ang bagong variant din.

Samantala, ang 12 UK variant cases sa Mt. Province ay nakitaan ng 144 na contacts, at sa mga na-test dito, 74 ang negatibo para sa COVID-19. Sa 42 na nagpositibo, 8 ang kasama na sa unang listahan ng 12 UK variant cases sa Bontoc, habang 6 ay negatibo para sa bagong variant, at 28 ay wala pang resulta.

Ayon sa DOH, kailangan pa ng dagdag na pagte-test para malaman kung kumalat na nga sa iba’t ibang parte ng bansa ang UK variant.

Nagpadagdag na rin ng contact tracers sa Bontoc, Mt. Province.

Suhestiyon naman ng contact tracing czar na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, gawing istrikto ang border control sa Mt. Province at Benguet.

Sa ngayon, walang plano ng DOH na pahabain ng 21 days ang quarantine period sa mga papasok ng bansa.

Hindi rin sang-ayon ang DOH na kailangan pang mag-total lockdown ang bansa dahil gumagana naman ang localized lockdown at mas mainam ito para sa ekonomiya.

–Mula sa ulat nina Micaella Ilao at Kristine Sabillo, ABS-CBN News