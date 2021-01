Pagkondena sa pag-red-tag sa mga unibersidad tumindi pa

Watch more in iWantTFC

Dumami pa ang mga boses na pumapalag sa bintang na sentro ng recruitment ng New People's Army (NPA) ang mga unibersidad.

Kinondena ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (PLM) ang anila'y pag-red-tag sa kanila.

Ayon kay PLM President Emmanuel Leyco, bukod sa walang katibayan, masama ang timing ng paratang dahil hirap na hirap na nga ang kanilang mga guro at estudyanteng mairaos ang online learning sa panahon ng pandemya.

Pumalag ang mga malalaking unibersidad sa Pilipinas sa akusasyon, at nagsanib-puwersa noong Linggo ang Ateneo de Manila University, De La Salle University, University of Santo Tomas (UST) at Far Eastern University (FEU) para kondenahin ang paratang na may 18 kolehiyo at unibersidad na pugad umano ng NPA recruitment.

Pero sa joint statement, tinawag na "luma" ng 4 na pamantasan ang paratang, na naririnig nila mula pa noong 2018 pero hanggang ngayo'y wala pa ring ebidensiya.

Dinepensahan din ng Ateneo, La Salle, UST, at FEU ang kalayaang magsalita at magprotesta, at sinabing dapat silang manatiling malaya mula sa kontrol ng estado.

Binitawan ang mga pahayag sa gitna ng isyu ng pagputol sa 1989 na kasunduan sa pagitan ng Department of National Defense (DND) at University of the Philippines (UP), na naglilimita sa police at military operation sa loob ng UP campuses.

Ayon sa DND, ginagamit na "shield" ng mga komunistang rebelde ang kasunduan para makapag-recruit sa loob ng campus.

Noong Biyernes, iniharap ng 5th Civil Relations Group ang isang taong nagpakilalang si Joy James Saguino, isa umanong dating estudyante ng UP Visayas na kalauna'y naging NPA member.

Ayon kay Saguinod, may sangay ang communist party na siyang nag-oorganisa sa UP.

May mga kolehiyo rin umano sa UP na partikular na pinamumugaran ng makakaliwang grupo pati ang ilang opisina.

Bukod sa paratang ay walang ebidensiyang inilatag ang unit ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Binuweltahan naman ni UP President Danilo Concepcion ang mga paratang dahil walang ipinapakitang ebidenisya.

Nalilihis lang umano ng isyu sa accord ang pansin mula sa mga totoong problema ng lipunan, gaya ng pandemya.

Nilalagay rin aniya sa panganib ang buhay ng mga estudyante at guro.

Ayon sa abogadong si Tony La Viña, nakakasama rin sa AFP ang ginagawang malawakang red-tagging.

"This will backfire on them... This is absolute loss of credibility, billions of people’s money misspent in intelligence funds," aniya.

Noong Sabado, pinangalanan din ng militar na miyembro ng NPA ang ilang UP alumni, na umano'y nadakip at napatay na.

Inalis na ng AFP ang kanilang Facebook post, at nanghingi na rin sila ng paumanhin sa paglabas ng listahan at iniimbestigahan na ang nangyari.

Sa isang text message, tinawag na "unpardonable gaffe" ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang nangyari.

Ayon kay Sen. Panfilo "Ping" Lacson, sapat na dahilan na ang maling pag-red-tag para bawiin ang pagkansela sa UP-DND Accord.

-- Ulat ni Chiara Zambrano, ABS-CBN News