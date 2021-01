'Napaka-crucial': Papel ng LGUs iginiit sa gitna ng bagong COVID-19 variant

MAYNILA – Lalong naging mahalaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan para mapigilan ang pagkalat sa bansa ng bagong variant ng COVID-19, na sinasabing mas mabilis makahawa at mas nakamamatay.

Sabi sa TeleRadyo ni Dr. Rontgene Solante, pinuno ng adult infectious diseases and tropical medicine unit ng San Lazaro Hospital, dapat alam ng mga LGU ang nangyayari sa kanilang komunidad para maging mabilis ang pagresponde sa bawat kaso.

"Importante talaga ang reporting and case detection sa mga community kung sino man ang may mga sintomas. The earlier that they can be tested para hindi delayed ang result at hindi maging delayed ang contact tracing. Napaka-crucial niyan," ani Solante.

Giit ni Solante, mahalaga rin ang isinasagawang sequencing ng pamahalaan dahil ito lang ang paraan para malaman kung kumalat na ito sa isang lugar.