Ika-88 na kaarawan ni dating pangulong Cory Aquino, ginunita

CAPTION: Inalayan ng mga bulaklak ang monumento ni dating pangulong Corazon Aquino sa Maynila. Larawan mula sa Department of Tourism, Culture and Arts of Manila.

MAYNILA - Isang online mass ang inalay ngayong Lunes bilang paggunita sa ika-88 taong kapanganakan ni dating Pangulong Corazon Aquino.

Inorganisa ito ng Ninoy and Cory Aquino Foundation, at pinangunahan ni Father Nilo Mangussad.

Sa homily, pinuri ni Fr. Mangussad ang pagiging malapit sa Diyos ni Aquino at ipinakita nitong tapang noong panahon ng 1986 EDSA Revolution.

"With sheer determination and propelled by her desire to help the nation, she successfully achieved the feat from a humble wife and a simple mother to a leader and the mother of a nation," aniya.

Matapos ang misa, nagbigay rin ng maikling mensahe ang apo ni Cory na si Jiggy Cruz. Ayon kay Jiggy, maliliit pa lang sila ay lagi nang ipinapaalala ng kanilang lola ang pagiging mabuti sa kapwa. Nagpasalamat din siya sa mga patuloy na nagmamahal sa dating pangulo.

"As I end this piece, allow me to pass along what my Lola would say: 'Please don’t forget to pray for our country and for each other.' We will all get through this time of uncertainty together. God bless everyone. Thank you for remembering and loving my Lola," aniya.

Nagpahatid rin ng pagbati sa social media ang apo ni Cory na si dating Senador Bam Aquino, anak na si Kris Aquino, at Senator Leila de Lima.

Sa puntod ni Cory sa Manila Memorial Park, may mga nag-alay ng bulaklak kabilang si dating Defense Secretary Voltaire Gazmin.

Sa Maynila, nag-alay rin ng bulaklak ang lokal na pamahalaan sa Cory Aquino Memorial Shrine sa panulukan ng Roxas Boulevard at Padre Burgos Drive.

