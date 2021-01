DOH: Davao de Oro at Baguio City, nasa critical level ang healthcare utilization rate

MAYNILA - Ini-ulat ni Health Secretary Francisco Duque kay Pangulong Rodrigo Duterte na patuloy nilang tinututukan ang pagtaas ng health care utilization rate sa ilang lugar sa bansa kaugnay pa rin ng mga kaso ng COVID-19.

Aniya, nasa critical level o halos punuan na ang mga health care facilities ng Davao De Oro, at Baguio City, habang nasa “high level” naman ng health care utilization rate ng Nueva Vizcaya at Agusan Del Norte.

“So patuloy po ang aming pakikipagugnayan sa aming pong DOH centers for Health Development at DILG at LGUs para mapigilan ang pagtaas ng mga kaso sa pamamagitan ng ating PDITR strategies lalo na ang ating pagsunod sa minimum public health standards," aniya.

Bukas aniya ay maguusap ang Inter-Agency Task Force para talakayin ang rekomendasyon nila sa Pangulo hinggil sa posibleng pagbabago sa quarantine statuses ng mga lugar pagsapit ng Pebrero.

