2 lalaking dawit sa droga, credit card fraud huli sa Pateros

MAYNILA — Aabot sa P300,000 halaga ng ilegal na droga ang nasamsam sa 2 lalaking naaresto sa buy-bust operation sa Pateros, sabi ngayong Lunes ng mga awtoridad.

Nagsanib puwersa ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at pulisya para isagawa ang operasyon noong Biyernes sa Barangay San Roque, kung saan nahuli sina Stephen Yap Jao, 42 anyos, at Allen Custodio, 28 anyos.

Sa ulat ng National Capital Region Police Office, naaresto ang mga suspek matapos bentahan ng droga ang tauhan ng PDEA na nagpanggap na buyer.

Narekober sa mga nahuli ang nasa P300,000 halaga ng shabu at ecstasy, at drug paraphernalia.

Pinaghihinalaang sangkot din sa credit card fraud ang 2 dahil sa nakitang mga gamit na pang-clone o paggawa ng pekeng kopya ng credit card para magamit sa mga transaksiyon.

Bukod sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, nahaharap din ang 2 sa mga kasong usurpation of authority at credit card fraud.

-- Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News

