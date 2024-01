Pag-aresto sa isang lalaking nagpanggap na negosyante o tagapagmana ng isang mayamang pamilyang Chinese. Job Manahan, ABS-CBN News

MAYNILA – Arestado ang isang lalaki nitong Lunes na sangkot umano sa pagkulimbat ng nasa P15 milyon sa mga biktimang babae, kasama na ang mga single mother, sa pamamagitan ng scam sa dating app.

Sabi ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation (NBI), nagpapanggap ang suspek na negosyante o tagapagmana ng isang mayamang pamilyang Chinese.

Hinahanap umano niya ang mga biktima sa pamamagitan ng dating app, at kukumbinsihin na para matanggap ng kanyang mayamang pamilya, kailangan may negosyo na nakapangalan sa kanya at sa biktima.

Bahagi aniya ito ng background check ng kanyang pamilya, sabi ng isang biktima.

“Siyempre sa una, e-effort-an ka niya ng time, personal meet-ups, ganyan. And then kapag nakuha na niya yung loob mo, mag-offer siya sayo ng business proposal or investment na parang yun yung approval ng parents niya, since ang pakilala niya is rich family siya and then eldest son siya ng Filipino-Chinese na family,” sabi ng biktima.

“Nag-set siya ng ganitong certain amount, tapos sige deadline natin ganitong date or month, makapag-settle tayo ng ganitong amount, parang sinasabi niya para ma-process yung documents, tapos sinasabi pa niya na bina-background check kasi ako ng family niya,” dagdag niya.

“Franchising, investment or halimbawa, kasi alam ko player din siya. Axie player. Papipiliin ka niya. Bibigyan ka niya ng plans tapos papipiliin ka ng kung anong gusto mo.”

Umabot pa ng isang taon ang kanilang pagde-date at pagbibigay niya ng pera para sa kanilang naturang negosyo.

Pero unti-unting tumamlay ang kanilang pag-uusap. Dumating sa punto na binlock siya ng suspek at binura ang kanilang messages. Pahirapan din umano ang pag-contact ng biktima sa suspect.

“Ie-entice ka niya ng sweet words. Mag-iinvest siya ng emotional bond sa’yo para makuha yung ano. Siyempre hindi ka naman agad magta-trust di ba kung walang communication and all, kung hindi niya kukunin ‘yung loob mo,” aniya.

Iba naman ang stratehiya ng suspek sa isa pang biktima. Bukod sa pagiging parte ng mayamang pamilya, at CEO ng isang kumpanya, may negosyo rin daw ito ng gun-for-hire.

“Hired killer ganon. Yun yung pinaka-particular sa mga sinabi niya noong una. Explain ko na lang kung bakit kasi ang gusto niya mangyari ay magkaroon ako ng fear, mag-instill ng fear para ma-control, for control,” sabi ng isa pang biktima.

“Pero hindi siya natupad until nagtagal na nga and hingi siya nang hingi. From there, nagkaroon na ko ng kutob na baka nga ito ay scammer,” aniya.

“Yung una I was so scared, hesitant ako. Gusto ko na siyang i-give up, gusto ko na lang siyang talikuran na lang. Pero I chose to fight kasi nga yung mga victims niya ay mga single moms yung iba, pagkatpos yung iba naglo-loan for him para ma-comply yung gusto niya for the business,” dagdag nito.

LOVE SCAM

Sa isang entrapment operation sa Mandaluyong nitong Lunes, hindi na nakapalag pa ang suspect. Nakuha ng mga operatiba ang marked money na P25,000 na natanggap niya at parte sana ng transaksyon niya sa isa pang biktima.

May nakuha ring 3.5 gramo ng umano'y cocaine sa isang sachet, sabi ni NBI Cybercrime Division chief Jeremy Lotoc.

Iba’t ibang dating app ang ginamit ng suspect para makapanloko mula 2020, ani Lotoc.

Dagdag ni Lotoc, umabot sa halos P15 milyon ang nakuha ng lalaki sa halos 20 na biktima sa loob ng 3 taon, na ginagamit niya sa casino.

“Ang ginagawa ng subject natin, ipapasok niya sa casino, ilalaro niya doon,” sabi ni Lotoc.

“Based sa record namin at based sa investigation namin, 2020 pa nag-start na ito. In fact, based doon sa computation namin nasa P12 to 15 million na ang nakukulimbat nito sa mga biktima niya… bawat isang victim, katulad nito sa isang complainant nasa P1 million yung nakulimbat niya,” dagdag niya.

Maaari pa raw madagdagan ang bilang ng mga biktima, kasama ang single moms.

Nagpaalaa ang hepe ng NBI Cybercrime Division sa mga taong gumagamit ng dating apps na maging mapanuri sa kanilang mga nakaka-usap.

“Hindi masama na maghanap tayo ng magiging kasama sa buhay, lalo na kapag single tayo. Yung mga lonely diyan, pero again, as precautionary measure, tingnan niyo muna ang intention. Test the water muna kung totoo ang intention niya bago mag-ibigan kayo,” sabi niya.

Tumanggi nang magbigay ng panayam ang suspect sa ABS-CBN News. Nahaharap siya sa kasong estafa at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022.

