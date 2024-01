4-milyong donasyon na plastic cards hindi muna tatanggapin ng LTO

Land Transportation Office satellite branch at Ali Mall in Quezon City on July 6, 2023. ABS-CBN News/File.

MAYNILA — Kinansela na ng Land Transportation Office o LTO ang pagtanggap nito ng apat na milyong pirasong plastic cards na donasyon ng pribadong grupo na gagamitin sana sa pag-iimprenta ng driver’s license hangga't wala pang guidelines ang Department of Transportation na magbabantay sa mga ibinibigay sa ahensya.

Sabi ni LTO chief Asec. Vigor Mendoza II, ito ay matapos maglabas ng legal opinion ang Office of the Solicitor General o SolGen kung saan nais matiyak ang pagkakaroon ng “safeguards” sa pagpapatupad ng donasyon.

Ayon kay Mendoza, ayaw nilang mangyari na mayroong grupong mapapaboran kaya nagpasaklolo na aniya ang ahensiya sa Department of Transportation o DOTr para maglabas ng “guidelines” o panuntunan kung papaanong ipatutupad ang pagtanggap ng donasyon.

Binigyang diin ni Mendoza na nais lamang nilang masiguro na walang kondisyon sa pagtanggap nila ng donasyon at titiyakin na magiging transparent ang kabuuan ng transaksyon.

“Walang problema, LTO can receive the donation, yun lang meron siyang safeguards and guidelines in order to ensure transparency sa pag-implementa ng donation… So, minabuti po namin na dumulog sa DOTr para baka puwede nila kaming tulungan na sila na lang mag-craft ng guidelines,” sabi ni Mendoza.

“We really have to cancel the donation, kung ipapatuloy then yung deed of donation will have to be crafted, kailangan ma-bind yung donor…mamaya mag-reklamo yung donor. We have to make clear to the donor….oh ganito to ha…kasi baka may expectation sila on how its to be done eh sila ang donor -mabuti nang malinaw na ito ang gagawin namin then they will also sign,” dagdag pa ni Mendoza.

Kumpiyansa naman ang LTO na hindi magtatagal ay maayos din ang supply ng plastic cards sa bansa para sa lisensiya.

Sabi ni Mendoza, inaantay nila ang “lifting” ng injunction order ng korte sa 3.2 milyon pang plastic cards. At isinusulong din ng ahensiya ang agency to agency acquisition ng plastic card supply.

“We have 3 solutions for the card situation. No. 1, ma-lift yung injunction issued by the RTC, this is the best solution at pinakamabilis. The second solution which is the agency-to-agency. That holds true also for the donation, assuming the guidelines are set… 'yung card na isu-supply ng donor would have to undergo also the technical test,” sabi ni Mendoza.

“I do strongly believe given options on the table that we will have cards immediately, hindi ko lang masabi kung February, early March pero that’s the timeline we’re looking at,” dagdag pa ni Mendoza.

Nilinaw ni Mendoza na kahit kinansela na sa ngayon ang donasyon ng pribadong grupo ay mananatili pa ring opsyon ang pagtanggap nito pero kinakailangan lamang ng masusing pag-aaral sa implementasyon ng proyekto.

Una nang sinabi ng LTO na ngayong taon, mangangailangan ang ahensiya ng tinatayang walong milyong plastic cards kasama na dito ang 2.6 milyong na backlog sa driver’s license sa buong bansa.