Senate bill tututukan ang expanded legal aid para sa OFs

MANILA - Nakasalang na sa senado ang Senate Bill 1448 na layong ma-amyendahan ang Republic Act 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act.

Layo ng bill na mapabilis at madagdagan pa ang legal assistance para sa OFWs at overseas Filipinos sa buong mundo.

Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva na naghain ng panukalang-batas, napapanahon nang mapalakas ang legal aid assistance para sa mga kababayan natin sa abroad dahil sa dumaraming kaso ng pang-aabuso sa OFWs.

ABS-CBN News/ File photo

"To curtail further delay in the use of the Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na Nangangailangan (AKSYON) Fund, the bill will allow the Secretary of Foreign Affairs to delegate the authority to approve an expenditure chargeable to the fund to the head of the post," sabi ni Villanueva sa isang hearing na pinangunahan ng Committee on Migrant Workers.

Ikinagulat ng mga senador sa isang pagdinig ang mababang acquital rate ng mga kasong kinakaharap ng overseas Filipinos sa buong mundo, sa kabila ng may pondo naman para sa legal assistance.

ABS-CBN News/ File photo

Sa datos ng Department of Foreign Affairs, mula January hanggang June 2022, may 1,278 kasong kinahaharap ang mga Pilipino sa Americas, Middle-East, Europe, Africa at Asia-Pacific ang may desisyon na.

Sa bilang na ito, 946 ang nahatulang guilty, may 332 ang napatunayang nagkasala pero natapos na nila ang kanilang sentensya.

Ikinagalit ng mga senador ang “zero acquital” o walang naipanalong kaso ni isa ang legal team ng DFA noong unang kalahati ng 2022.

Ayon kay Senate Committee on Migrant Workers chairman Sen. Raffy Tulfo hindi epektibo ang ating defense lawyers sa abroad.

Paliwanag ng DFA mayroon namang daw humigit kumulang na isang dosenang napapawalang sala taon-taon.

Pero hindi kumbisido ang mga senador, kulang na kulang pa raw ito kung ikukumpara sa bilang ng mga Pilipinong may kaso sa abroad.

Ang siste, ang iba raw na mga Pilipino ay pumapayag na sa mga out-of- court settlement. Pero diin nina Tulfo at Villanueva, baka kulang ang bilang ng mga abugado at mahina ang evidence gathering kaya parating talo sa kaso ang mga Pilipino sa abroad.

ABS-CBN News/ File photo

Ayon pa kay Villanueva kailangang unang tutukan ang mga kaso ng mga Pilipino sa Middle-East. Anya sa datos raw ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) maituturing na ‘hotspot’ sa pang-aabuso ng OFWs ang lugar na ito.

"According to OWWA, there are 6,035 cases of maltreatment/mistreatment in the Middle East, while there are only 679 cases in Asia, Europe, and Americas combined," sabi ng mambabatas.

Suportado naman ng DFA at DMW ang hakbang ni Villanueva. Anila, maisaayos na ang paggamit ng Legal Assistance Fund (LAF) para sa overseas Filipinos.

Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega, may PHP 215 milyong halaga ng LAF ang inilaaan para matulungan ang 6,467 overseas Filipinos noong 2022.

Mataas daw ang utilization rate ng kanilang kagawaran dahil wala silang pinagkakaitan ng legal assistance basta may request.

Pinasalamat naman ni de Vega ang mga senador sa pagbubukod ng pondo ng DFA at DMW sa pagtulong sa overseas Filipinos.

Sa ilalim na umiiral na tuntunin, ang DMW ang sasagot sa legal expenses ng OFWs gamit ang AKSYON Fund.

Ang DFA naman ang babalikat ng legal expenses ng overseas Filipinos na hindi OFWs at OFWs sa mga bansang walang migrant worker office ngunit nangangailangan pa rin ng LAF.

ABS-CBN News/ File photo

Parehong maa-avail ng OFWs at overseas Filipinos ang LAF. Ang pinagkaiba lang ay sa AKSYON Fund manggagaling ang legal at ibang assistance para sa OFWs, nakabukod ito sa pondo na DFA ang may hawak.

Samantala, inihain naman ni Senator Raffy Tulfo ang Senate Bill No. 1175 o ‘An Act Encouraging New Lawyer-Scholars to Provide Free Legal Services to Overseas Filipino Workers that will enhance the capacity of DMW to assist OFWs.’

