Hindi lang mga tao ang binibigyan ang RT-PCR test at blood sampling kundi pati mga ibon.

Ito ang isa sa mga ginagawa ng provincial government para maiwasan ang bird flu.

Sinimulan na ng office of the provincial agriculturist sa Pampanga ang pagbibigay ng libreng RT-PCR swab test at blood sampling para sa mga feather breeds sa lalawigan.

Gamit ang dugo at swab sample ng mga ibon, malalaman kung may dalang virus tulad ng bird flu ang mga ito.

Sa ilalim ng programa, kada 6 months ang pagkuha ng test sa mga ibon tulad ng itik, mallard, fowl, poultry layers, quail, at iba. Libre ang test sa mga accredited farms ng Department of Agriculture.

Isa ang Pampanga sa mga matinding naapektuhan ng bird flu noong 2017. Kaya sa karagdagang pag-iingat na ipinatutupad ng kapitolyo tulad ng regular na testing sa mga ibon, walang virus at makasisigurong healthy ang alagang hayop na nanggagaling probinsyang Kapampangan.

ABS-CBN News, January 24, 2022