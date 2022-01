Moderna, Pfizer booster shots epektibo vs omicron: pag-aaral

Watch more on iWantTFC

MAYNILA (UPDATED)— Lumabas sa 3 pag-aaral sa Estados Unidos na mataas ang proteksiyong naibibigay ng ikatlong dose o booster shot ng mRNA vaccine tulad ng Moderna o Pfizer laban sa lubhang nakahahawang omicron variant.

Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, aabot sa 90 percent ang efficacy ng booster dose para maiwasan ang malalang sintomas ng COVID-19 dulot ng omicron.

"Pagdating sa 2 aspeto ng pagtugon, bakuna continues to be effective versus severe, critical cases, therefore preventing hospitalizations and death," ani Health Secretary Francisco Duque III.

Giit ng isang infectious disease specialist, kahit tinamaan na ng COVID-19, mahalaga pa ring magpabakuna ng primary series at booster dose.

"Nagka-infection na sila, mayroon na raw silang antibody, so 'yun na daw ang passport nila, hindi na raw nila kailangan ng bakuna. No, that’s wrong. Pag na-infect ka, naka-develop ka ng antibody, 'yung antibody response mo will not be as durable as that without the vaccine. So kailangan mo pa rin ng bakuna," ani Dr. Rontgene Solante, infectious disease specialist.

Base sa huling datos, sa 57.2 milyong indibidwal sa bansa na may kumpletong bakuna, nasa halos 6.3 million pa lang ang may booster.

Samantala, pinag-aaralan pa ng mga eksperto sa Pilipinas ang mga bagong lumalabas na datos kaugnay ng proteksiyong naibibigay ng ika-4 na vaccine dose.

Ayon as Israel Health Ministry, tatlong beses na mas mataas ang proteksyon laban sa malalang sintomas, at doble naman laban sa COVID-19 infection ng senior citizens sa Israel na tinurukan ng ika-4 na dose ng vaccine, kung ikukumpara sa mga tatlong doses lang ang natanggap.

Pinag-aaralan pa ng mga eksperto sa Pilipinas ang naturang datos, ayon sa National Vaccination Operations Center. Pero sa ngayon, hindi pa kasama sa plano para sa vaccination program ng gobyerno ngayong taon ang pagbibigay ng ika-4 na dose.

“Not yet, unless may enough data na panghahawakan,” ani NVOC Chairperson Usec. Myrna Cabotaje.

“Our experts are gathering/reviewing updated data, analyzing it and will give recommendations as appropriate,” aniya.

Ayon kay Solante, sapat pa sa ngayon ang proteksyong naibibigay ng isang booster shot o dagdag na dose laban sa malalang COVID-19. Wala pa aniya silang nakikitang “significant benefit” ng ikaapat na dose.

“We reviewed the data, but we can’t find any significant benefit of a 4th dose in 60 years old, because the current data, as long as booster or third dose, it was already enough to protect against severe COVID and hospitalization,” paliwanag niya.

Sinabi naman ni vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr. na kung irerekomenda ng mga eksperto, Department of Health at Food and Drug Administration ang pagbibigay ng 4th dose, pwede itong isama sa vaccination program ng gobyerno.

Pero sa ngayon, mas mahalaga umanong maparami ang mabakunahan ng primary series, at mapataas ang bilang ng mga nagpabakuna ng booster sa kalahati man lang ng populasyon.

—Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News