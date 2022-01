Mga manggagawa hirap sa online application para DOLE ayuda

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Dumami pa ang mga manggagawang tinatamaan ng Alert Levels 3 at 4 na ipinatutupad ngayon sa halos 100 lugar sa bansa.

Sila ang mga kalipikadong mabigyan ng P5,000 one-time cash assistance ng Department of Labor and Employment (DOLE) na COVID Adjustment Measures Program (CAMP).

Ang construction worker na si Hadisin Jeynuddin, P20 na lang ang natitirang pera matapos matigil sa trabaho mula Enero 15 dahil kailangan umano i-fumigate o i-disinfect ang kanilang construction site para iwas COVID-19.

"Masakit talaga, sa totoo lang… Inaalala ko ngayon pamilya ko talaga, gusto ko lang sila na mabuhay nang tahimik pati higit sa lahat, makakain nang maayos," aniya.

Wala na umano siyang perang maipadala sa pamilya sa Basilan.

Ang pag-asa ngayon ni Jeynuddin ay ang ayuda ng DOLE. Pero online ang application at hindi naman puwedeng pang-internet ang kanyang cellphone.

Ganito rin ang problema ng mga kasama ni Jeynuddin kaya sama-sama silang sumugod sa DOLE-NCR office para magpatulong.

Ayon naman sa DOLE, ginawang online ang proseso para makaiwas sa pagkalat ng COVID-19 pero puwede naman anilang tulungan ang mga construction worker.

Nauna nang hinikayat ng DOLE ang mga employer na sila na ang mag-apply para sa lahat ng empleyado dahil na rin may mga kakailanganing dokumento, gaya ng temporary o permanent closure report at payroll o listahan ng mga sinasahurang manggagawa.

Puwede naman ang individual application pero hihingan pa rin ang manggagawa ng notice of termination o layoff o di kaya ay notaryadong affidavit na nagpapaliwanag kung paanong natigil sa trabaho.

Ayon naman sa National Federation of Labor Unions (NAFLU), problema ito dahil maraming manggagawa ang may problema sa mga employer.

"May problema sila sa company so hindi ia-apply ng company 'yung kanilang ayuda... Sa individual application mabigat 'yung notarized affidavit kasi P200 ang pagpapanotaryo. Mabigat na 'yon sa bulsa para sa manggagawang kumikita lang ng P500 a day. Tapos walang certificate of employment kasi wala nga silang kontrata eh," ani Laorence Castillo.

Sa pinakahuling monitoring ng DOLE ngayong Lunes, umabot na sa 500 ang individual applications at 112 establishments na may mahigit 1,000 manggagawa ang nagsumite ng online application para sa CAMP.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News