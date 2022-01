DENR pinagsusumite ng listahan ng mga halaman, hayop na bawal ibenta, alagaan

MAYNILA — Pinagagawa ng mga senador ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) ng bagong listahan ng mga halaman at hayop na nanganganib nang maubos.

Sa gitna ito ng pagtalakay nitong Lunes sa plenary session ng panukalang pag-amyenda sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act o Republic Act 9147.

Ayon kay Sen. Cynthia Villar, chairman ng Senate Committee on Environment at nagdedepensa ng panukala, layunin ng panukala na palakasin ang kapangyarihan ng gobyerno para masawata ang trafficking o ilegal na pagbebenta ng mga endangered species sa bansa.

Tinanong siya ng mga kapwa senador kung paano maipapaalam sa dumarami ngayong plantito at plantita kung endangered na ang binibili nilang halaman at kung magkakaroon ba ng parusa ang pag-aalaga nito.

Kwinestiyon din kung ano ang mangyayari kapag naisabatas ang panukala at nakasama sa ipagbabawal ang mga mamahaling halaman na matagal nang nabili at kinu-kolekta.

Tanong naman ng mga kapwa senador kung hindi ba lalabag sa batas ukol sa Ease of Doing Business kung pahihirapan ang publiko dahil sa probisyon ng panukala na pakuhanin sila ng permit mula sa gobyerno kung bibili at magpaparami ng mga endangered at threatened wildlife species.

Naging kwestiyon din kung may exemption para sa mga katutubo sa lugar kung saan naroon ang endangered species.

Sa pamamagitan ni Villar, sinabi ng DENR na mayroon na silang listahan ng mga hayop na bawal hulihin at mga halaman na bawal kulektahin at gawing negosyo.

Pero iginiit ng mga senador na i-update ito para magkaliwanagan. Anila, dapat ilista ang mga critically endangered, endangered, endemic, at vulnerable.

Nagpapagawa rin sila ng probisyon sa panukalang batas na magtatakda ng patakaran ukol sa pagdaragdag o pagtanggal sa listahan ng mga endagered na hayop at halaman at ng probisyon din para magkaroon ng transition para sa mga plantito at plantita na maaaring nag-aalaga ngayon ng endangerd nang mga halaman para hindi sila makasuhan.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

