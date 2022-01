Bicam report sa Solo Parent Act, aprubado na sa Senado

MAYNILA - Niratipikahan na ng Senado ang Bicameral Conference Committee Report sa Senate Bill No. 1411 at House Bill No. 8097, o ang Expanded Solo Parents Welfare Act.

Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Senator Risa Hontiveros, mahalaga ang panukalang batas na magbibigay ng karagdagang tulong sa mga solo nanay at solo tatay na mag-isang nagtataguyod ng kanilang mga anak.

Kabilang aniya sa napagkasunduan sa Bicam ay ang pagpapalawak sa depinisyon ng solo parents kung saan isasama ang mga low skills OFW.

Paiikliin na rin ang bilang ng buwan na pupwedeng i-avail ang solo parent leave.

Itataas din ang age ceiling sa mga anak ng solo parent para maka avail ng mga benepisyo at para ma align sa K-12 education system.

Bibigyan din ng P1,000 na ayuda ang sumasahod na minimum wage na solo parent.

"Other benefits such as educational scholarships for eligible children of eligible solo parents, a 10% discount on specific medicines for low-income solo parents with children 6 years and below, prioritization in low-cost housing, and PhilHealth coverage. We also increased the safeguards of the law against fraud and leakage to ensure that only those who are really solo parents will enjoy the benefits of the law," ani Hontiveros.

Sabi pa ni Hontiveros, ang kanilang ipinasang panukalang batas, maituturing na life line ng mga solo parent lao na ngayong may pandemya.

Co-author sa panukala sina Senator Richard Gordon, Senator Christopher “Bong” Go, Senator Bong Revilla, Senator Imee Marcos Senate Majority Leader Migz Zubiri, at Senate President Vicente Sotto III.

Nagpasalamat din si Hontiveros kay Senator Pia Cayetano na nagpasok ng mga mahahalang amyenda sa panukala.