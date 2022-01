Watch more on iWantTFC

TAIWAN – Matagumpay na nailunsad ang beauty pageant for a cause na sinalihan ng 26 Filipina at 20 Filipino factory workers na “Face of Taiwan 2022” noong January 2, 2022 kung saan media partner ang iWantTFC at The Filipino Channel.

Naisagawa ang patimpalak sa kabila ng mahigpit na health protocols para iwas COVID-19 kung saan itinanghal na grand winner sa female category si Anna Garcia Cruz at si Albert Paglinawan naman sa male category.

Nag-uwi sina Garcia Cruz at Paglinawan ng tig-20 thousand Taiwan dollars o katumbas ng 36 thousand pesos bilang cash prize.

“…hindi ko talaga in-expect kasi first pageant ko ito at sobrang nakakataba ng puso. Sa lahat ng sumuporta maraming salamat po,” masayang pagbabahagi ni Garcia Cruz.

Pero hindi lang sila ang panalo dahil sa pamamagitan ng Face of Taiwan 2022, nakapaghatid din ng tulong ang mga organizer sa mga nasalanta ng bagyong Odette sa Padre Burgos sa Southern Leyte.

Mga ipinahatid na ayuda ng Face of Taiwan 2022 sa mga residente ng Padre Burgos sa Southern Leyte at sa Capas sa Tarlac

“Ang aming candidate nagbigay po ng tulong sa bayan na ito. Nong time na yun po wala silang water supply, namigay po kami ng water supply sa bayan na ito at mga relief,” sabi ni Mark Niel Nieva, organizer ng pageant.

Nagpahatid din sila ng tulong sa bayan ng Capas sa Tarlac na apektado ng pandemya.

“Nagpapasalamat po kami, ako at sa aming mga kabaranggay sa Barangay Parang na napili at mabigyan ng…Face of Taiwan,” pasasalamat ni Oscar Estue, konsehal sa Bgy. Parang sa Capas, Tarlac.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.