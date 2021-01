Turismo sa Taal hirap pa ring makabangon

Labas ng camera museum na Galleria Taal sa bayan ng Taal, Batangas. Dennis Datu, ABS-CBN News

Mula sa naglalakihan at makasaysayang mga bahay na itinayo noon pang panahon ng mga Kastila hanggang sa pinakamalaking Simbahang Katolika sa Southeast Asia, hitik sa tourist spots ang bayan ng Taal sa Batangas, na tinaguriang "Heritage Town of the South."

Pero sa pagputok ng bulkang Taal at pagkalat ng COVID-19 noong simula ng nakaraang taon, nalugmok ang masiglang turismo ng bayan.

Kasabay ng pagkawala ng mga turista, nawalan din ng kita ang mga taga-Taal.

Kahit ngayong tumatanggap na ng turista ang bayan, maraming museo ang nananatiling sarado.

Tanging ang Galleria Taal, kung saan matatagpuan ang koleksiyon ng mga vintage camera, ang bukas. Pero madalang pa ang mga bumibisita.

"Unti-unti naman po bumabalik 'yong mga tourist... 'Yoong mga student pa lang ang wala kasi kalimitan ng mga tourist namin ay mga estudyante, like field trips," kuwento ng tour guide na si Jeromelle Reyes.

"Hindi pa natin masabi na nakakabangon na talaga. Bumabawi pa lang," ani Karen Ilagan, curator ng Galleria Taal.

Sikat din ang Taal sa Barong Tagalog at balisong — mga paninda ni Cresnecia Lontoc, na aminadong hirap ding makabawi ng kita.

Binabalik-balikan din ng mga turista ang tapa sa Taal, pero hirap pa ang mga nagtitinda nito dahil sa pagtaas ng presyo ng karneng baboy.

"Sana magawan ng aksyon ang pagbaba ng presyo ng baboy," ani Nerissa Dimaculangan, tindera ng tapang Taal.

Pasalamat na lang umano ang mga nagtitinda sa palengke na inalalayan sila ng lokal na pamahalaan sa panahon ng pandemya.

"Ini-waive natin 'yong rental sa palengke for almost 10 months... 'Yong mga magta-traysikel, ibinalik natin 'yong kanilang bayad sa mayor's permit para makatulong," ani Taal Mayor Fulgencio Mercado.

Tinatayang nasa P10 milyon hanggang P20 milyon ang nawala sa kita ng mga magtitinda, mga museo at hotel sa Taal.

Inaayos na rin ang mga kalsadang gagawing cobblestone, kahalintulad sa Vigan para lalong mapasigla ang turismo ng bayan.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

