Paglabas ng bahay ng mga batang nasa edad 10-14 tinutulan

Watch more in iWantTFC

Tatlo sa 16 na na-detect na may United Kingdom variant ng COVID-19 sa bansa ay menor de edad.

Kasabay nito, sinabi ng Philippine Pediatric Society na hindi pa panahon ang pagpayag ng Inter-Agency Task Force (IATF) na makalabas ng bahay ang mga batang 10 gulang pataas sa mga lugar na nasa ilalim ng modified general community quarantine (MGCQ).

"Ang sintomas sa mga bata, hindi mo alam. May na-admit ako na 2 pasyente na may LBM at rashes. Akala mo dengue, it turned out to be COVID pala," ani Cynthia Cuayo-Juico ng Philippine Pediatric Society.

Ipinayo naman ng isang doktor na suriin ng mga magulang kung kailangan talagang lumabas kasama ang mga bata.

"'Pag pinayagan natin ang ages 10 to 65, mas dadami ang lalabas. Ang daming ito, might be a factor in the containment or spread," ani Dr. Anna Ong-Lim.

Una nang sinabi ng Department of Health na pag-aaralan nila kung magrerekomenda sila sa IATF na huwag munang ipatupad ang mas maluwag na age restriction.

Kokonsulta naman ang Metro Manila Council (MMC) sa medical experts tungkol sa panukala.

Nakatakda sa Martes ang susunod na pulong ng IATF.

"Alam naman nating superspreader itong mga bata. Sila po ay asymptomatic at makakahawa pag-uwi sa kanilang mga bahay," ani MMC Chairman Edwin Olivarez, mayor ng Parañaque City.

LOCAL VARIANT

Kapag patuloy na dumami ang kaso ng COVID-19 sa bansa, posibleng magkaroon na rin ng Philippine variant ang COVID-19, ayon kay Dr. Cynthia Saloma, direktor ng Philippine Genome Center.

"May possibility na magkaroon din ng Philippine variant pero ang possibility na 'yan, mangyayari lang if the cases are many, kasi ang virus, kailangan niya ng host para siya mag-mutate," ani Saloma.

Agosto noong nakaraang taon nang unang ma-detect sa bansa ang dominant na variant ng virus na D614G.

Nagpaalala ang mga eskperto ng mahigpit na pagsunod sa health standards para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

"Kung magre-relax tayo at dumami ang kaso, 'yong chance niya na mag-mutate ay tataas," ani Dr. Marissa Alejandria ng COVID-19 technical advisory group.

"We need to take action. Avoid crowds, avoid enclosed venues, improve ventilation, [and] avoid places where a lot of people are talking without masks," anang epidemiologist na si Dr. John Wong.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News