DPWH employee sa Caraga nagsauli ng bag na may P360,000

Nagsauli ng bag na may lamang P360,000 ang isang tauhan ng Department of Public Works and Highways-Caraga. Retrato mula sa DPWH-Caraga

BUTUAN CITY — Hinangaan ng pamunuan ng Department of Public Works and Highways sa Caraga region ang kanilang empleyado matapos magsauli ng natagpuang bag na may lamang malaking halaga ng pera.

Ayon sa empleyadong si Bernardo dela Cruz, kagagaling lang niya sa public market noong Miyerkoles at pauwi ng kanilang bahay nang makita ang bag sa gilid ng daan.

Nagulat umano si Dela Cruz nang makita ang mga bundle ng perang nagkakalahalagang P360,000.

May nakuhang ID si Dela Cruz sa loob ng bag pero walang contact number.

Kinabukasan, ibinigay ni Dela Cruz ang bag sa administrative division chief ng DPWH-Caraga, na nakipagtulungan naman sa ibang ahensiya para maberipika ang ID.

Doon natukoy ang pagkakakilanlan ng may-ari ng bag at noong parehong araw ay naibalik ito.

Masaya naman ang pamunuan ng DPWH-Caraga dahil sa kabila ng hirap ng buhay, hindi nabulag sa pera si Dela Cruz at isinauli ito.

Higit 20 taon nang nagtatrabaho si Dela Cruz sa DPWH bilang survey aide employee.

-- Ulat ni Charmane Awitan

RELATED VIDEO FROM THE ARCHIVES

Watch more in iWantTFC