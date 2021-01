COVID-19 saliva test aprubado na ng DOH

Watch more in iWantTFC

Matapos ang ilang buwang paghihintay, aprubado na ng Department of Health ang COVID-19 saliva test na isinusulong ng Philippined Red Cross (PRC).

Ito ay matapos ang isinagawang pilot test ng PRC sa 1,000 health workers noong isang linggo.

"It was agreed by the laboratory experts panel na puwede nang payagan [ang saliva test]," sabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Sa liham na pinadala ni Health Secretary Francisco Duque kay PRC Chairman Richard Gordon, pinuri ng kalihim ang isinagawang pilot test at pagsunod ng PRC sa mga rekomendasyon ng kagawaran.

Pinayagan na rin ang laway ng tao bilang alternatibong specimen para sa RT-PCR test. Isasagawa ito sa mga laboratoryo ng PRC gamit ang Sansure kit.

"Ito po ay uumpisahan namin ngayong Lunes, sa ating Mandaluyong laboratory... then habang nagte-training po tayo ng mga other laboratories outside Metro Manila, dadami nang dadami ang puwede nang ma-test sa saliva," ani Dr. Paulyn Ubial, head ng PCR Molecular Laboratory.

Inatasan din ng DOH ang PRC na regular na magsumite ng report sa Research Institute for Tropical Medicine upang mas mapag-aralan ang concordance rate o accuracy rate ng saliva test sa swab test.

Ipinagmalaki naman ng PRC ang 98.11 porsiyentong concordance rate nito.

Inaasahang sa Pebrero ay available na ang saliva test sa 13 molecular laboratories ng Red Cross sa buong bansa.

Hihintayin din umano ng Red Cross ang go signal ng DOH kung maaari itong gamitin sa airport.

Hiniling din ng PRC na isama ito sa serbisyo ng PhilHealth.

"Ang kinakailangan na lang siguro ay ang PhilHealth, maglagay ng saliva RT-PCR package," ani Ubial.

Maaari na ring mag-book online sa saliva test. Kailangan lamang magtungo sa book.redcross1158.com.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News