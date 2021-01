Anak ng dating Marawi mayor dawit umano sa pagnanakaw sa jewelry shop

Ninakawan ng nasa 4 na lalaki ang isang tindahan ng alahas sa Marawi City noong Enero 16, 2021. Marawi City Police Office

Pinaghahanap ngayon ng mga awtoridad ang 4 na lalaki na idinadawit sa pagnanakaw umano sa isang jewelry shop sa Marawi City, sabi nitong Sabado ng pulisya.

Ayon kay Police Staff Sgt. Amador Rosales, kasama umano si Mahid Salic—anak ni dating Marawi Mayor Fahad Salic—sa mga suspek sa pagnanakaw sa robbery shop sa Barangay Sugod noong Enero 16.

Nasundan at nahanap ng mga pulis ang sasakyang ginamit ng mga suspek sa isang bahay sa Ditsaan-Ramain, Lanao del Sur, pero wala na roon ang mga suspek.

Nakuha sa loob ng sasakyan ang drug paraphernalia, 6 na sachet ng hinihinalang shabu, at replika ng kalibre 45. na baril.

Nakausap din ng mga pulis ang misis ni Mahid.

"Tinanong ko sa kanya kung sino ang last gumamit ng sasakyan. Sabi niya, asawa niya," ani Rosales.

Kinumpirma naman ni Noaim Mohamad Macaraya, ang may-ari ng jewelry shop, ang sasakyan at baril na ginamit ng mga magnanakaw.

Aabot sa P2.6 milyong halaga ng pera at alahas ang nilimas ng mga suspek sa pagnanakaw.

Nasugatan din si Macaraya dahil sa pambubugbog at pananaksak sa kaniya ng suspek.

Kinasuhan na ng robbery at violence against persons si Mahid at mga kasama nito.

-- Ulat ni Roxanne Arevalo