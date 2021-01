Abandonadong bahay sa QC, nasunog

MAYNILA - Nasunog ang isang abandonadong bahay sa Panay Avenue, Brgy. South Triangle, Quezon City nitong Linggo ng umaga.

Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog alas-11 ng umaga sa unang palapag ng bahay, at umabot sa unang alarma bago ideklarang under control mag-a-alas 12 ng tanghali.

TINGNAN: Sunog, sumiklab sa bahagi ng Panay Ave., Brgy. South Triangle, Quezon City ngayong Linggo. | via Maria Tan, ABS-CBN News pic.twitter.com/0EwtzXWU3m — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) January 24, 2021

Nagtamo ng minor injuries ang isang volunteer firefighter at isang BFP personnel sa kasagsagan ng pag-apula.

Tinatayang nasa P50,000 ang halaga ng danyos ng sunog. Hindi naman naapektuhan ang kalapit na simbahan.

Patuloy pang inaalam ng BFP kung ano ang sanhi ng sunog.

PANOORIN: Makapal na usok mula sa sunog sa Brgy. South Triangle sa Quezon City ngayong Linggo. pic.twitter.com/wthTxWTG1q — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) January 24, 2021