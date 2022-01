Pinay pasok sa blind audition ng The Voice Belgium

BRUSSELS - Nakapasok ang isang Pinay sa blind audition ng The Voice Belgium kamakailan. Matapos ang sampung taon, balik audition si Andrea Alcoba sa The Voice Belgique.

Sa Season 9 ng blind audition, pinahanga ni Alcoba ang mga coach sa kanyang sa kanyang rendisyon ng “You’re Still the One” ni Shania Twain.

Naunang umikot ang upuan ng French singer at winner ng Nouvelle star 2006 na si Christophe Willem.

Sinundan naman ito ni Black M, isang French rapper at singer-songwriter. Sabi ni Alcoba pareho nyang gusto ang dalawa pero mas pinili nya si Black M.

“Pinili ko si Black M kasi dahil sa genre niya na music, Pop and R&B so mas nakaka-relate ako sa genre ng music niya,” sabi ni Alcoba, contestant sa The Voice Belgique.

Kwento ni Alcoba, 2012 nang unang siyang mag-audition sa The Voice. Dahil mahiyain pa siya noon at halatang kabado, pakiramdam nya ‘di sya nakakanta ng maayos kaya wala ni isang coach ang umikot ang upuan para makapasok siya sa contest.

Pero hindi siya nasiraan ng loob. “Di naman nawawala yung passion ko sa pagkanta. ‘Di na ako nahihiya ngayong kumanta at ‘di na ako masyadong kinakabahan,” saad ni Alcoba.

Kasalukuyang naka-isolate si Alcoba dahil ilang araw matapos ang audition, nagpositibo siyasa COVID.

Bagama’t may ubo at sipon, nangako naman sya na patuloy na mag-eensayo siya para sa battle round.

Nais niyang ipakita ang husay ng mga Pinoy sa kantahan.

