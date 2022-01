Pating o pasabog? Mangingisda, naputulan ng bisig sa Ilocos

Courtesy: PNP Magsingal, Ilocos Sur

Sugatan at naputol ang kanang bisig ng isang lalaki mula Barangay Puro sa bayang ng Magsingal, Ilocos Sur matapos umano itong atakihin ng pating habang nangingisda Biyernes ng umaga.

Pero may ibang hinala ang pulis sa insidente.

Ayon sa investigator ng Magsingal Police na si Police Executive Master Sergeant Archie Anipot, habang nakasakay at hinihila ng biktima ang malaking blue marlin na kanyang nahuli ay bigla umano itong inatake ng pating.

Agad sumaklolo ang apat nitong kasama at isinugod ang biktima sa ospital.

Nagtamo ito ng sugat sa may kanang panga, dibdib, leeg, at naputol ang kanang bisig nito. Nagpapagaling na ito sa ospital habang ligtas naman ang apat niyang kasamang mangingisda.

Magsasagawa ng mas malalim na imbestigasyon ang pulisya para matukoy kung inatake nga ito ng pating o resulta ng isang pagpapasabog sa dagat.

"Nag-request kami ng for the issuance of medical certificate at clinical abstract niya at binisita namin ang biktima at nakita namin ang kanyang injuries ay may burn sa kanang bahagi ng kanyang katawan. Tapos, ang bangkang kanyang sinakyan ay may mga butas. So, nag-request kami ng forensic examination para ma-determine 'yung presence ng component ng explosive," sabi Anipot.

- ulat ni Grace Alba