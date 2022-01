Watch more on iWantTFC

Bakas pa rin ang iniwang pinsala isang buwan matapos ang pananalasa ng Bagyong Odette sa ilang liblib na barangay sa Abuyog, Leyte.

Pahirapan ang pagdaan ng mga residente matapos na masira ang tulay sa Higasaan river sa Barangay Old Taligue.

Imbes na sa tulay dumaan ang mga residente at mga sasakyan, sa ilog sila dumaraan dahil hindi pa nagagawan ng paraan ang nasirang tulay dahil sa bagyo.

Apektado sa sitwasyon ang mga residente mula sa mga Barangay ng Old Taligue, Tinokulan, Mahayahay at Pinamanagan. Ilan lamang ito sa mga malalayong barangay ng Abuyog.

Pangamba ng mga residente roon kung saan sila dadaan sa oras na may baha tuwing may pag-ulan.

Bukod sa Barangay Old Taligue, pahirapan din ang pagtawid ng mga residente sa boundary ng Barangay Tinokulan at Barangay Mahayahay dahil umaapaw ang tubig sa ilog tuwing may malakas na pag-ulan.

Apela ng mga residente na sana may makatulong sa sitwasyon sa mga nabanggit na mga barangay.

Hinihintay pa ang tugon at pahayag ng lokal na pamahalaan ukol dito.

—Ulat ni Ranulfo Dodocan