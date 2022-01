Lalaki huli sa pagnanakaw, pamamaril sa Maynila

MAYNILA — Huli ang isang lalaking suspek sa pagnanakaw sa Tondo, Maynila nitong Sabado.

Nahuli itong nagnanakaw umano sa isang 25 anyos na business process outsourcing employee sa kahabaan ng Juan Luna Street, malapit sa kanto Moriones Street, Barangay 6, Zone 1, Tondo.

Batay sa CCTV video na nakuha ng ABS-CBN News, nakita ng suspek ang biktimang naglalakad sa kahabaan ng Juan Luna Street, at hinintay itong dumaan sa kaniya.

Sinubukang nakawin ng suspek ang bag ng biktima, ngunit nagkagulo ang dalawa at napatutok ng baril ang suspek.

Ayon sa biktima, naglalakad siya pauwi sa Pacheco Street nang puwersahang tutukan siya ng baril ng suspek. Dinampot ng suspek ang kaniyang bag at nagpaputok nang subukan nitong pumiglas.

Tumakas ang suspek sakay ang motorsiklo patungo sa Pritil Street dala ang ninakaw na sling bag na may cellphone ng biktima.

Isinugod naman ang biktima sa Mary Johnston Hospital matapos magtamo ng mga tama ng bala. Nasa stable na siyang kundisyon pero under observation pa rin sa nasabing ospital.

Nadakip ang suspek dakong alas-12 ng tanghali sa Caloocan City sa tulong ni Police Maj. Jerry Garces ng Tuna Sub-station 1.

Nakuha ang sling bag at cellphone ng biktima, kasama ang baril ng suspek.

Ayon kay Police Maj. Joseph Jimenez, nasa kanilang kustodiya na ngayon ang suspek at nahaharap sa kasong robbery na may karahasan at pananakot, at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition.

— Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News