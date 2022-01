Nagpadala na ang Philippine National Police (PNP) at Department of Health (DOH) ng tig-4 na healthcare worker para tumulong sa Northern Samar, na nakararanas ng kakulangan sa medical frontliner dahil sa dami ng mga nagkakasakit ng COVID-19.

Ayon kay Northern Samar Provincial Health Office Dr. Ninfa Caparroso-Kam, maraming health worker ang kasalukuyang naka-isolate sa lalawigan dahil may mild symptoms ng COVID-19.

Ayon kay Caparroso-Kam, bago pa man magkasakit ang mga health worker ay dati nang may kakulangan dahil marami sa kanila ay kontraktwal at wala pang benepisyo mula sa pamahalaan.

"Some of them have been working in our hospital for the last 12 years and yet wala silang benefits, walang leave credits, walang retirement benefits," aniya.

"Marami pang dapat tingnan ang ating mga leaders."

Simula Biyernes, isinailalim sa Alert Level 4 ang Northern Samar upang makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa harap ng muling pagsipa ng mga kaso.

Naghigpit din ang provincial government sa mga hindi pa bakunado.

Samantala, inamin din ni Caparroso-Kam na limitado ang kakayahan ng mga health worker sa pagbabakuna kontra COVID-19 dahil mahirap puntahan ang ilang lugar sa probinsiya.

Sa ngayon, nasa 40 porsiyento pa lang ang may kumpletong dose sa probinsya.

"Minsan naglalakad kami ng ilang oras, an hour or two. So, sasakay ka ng boat. Ito ‘yung realidad sa mga lugar na katulad ng Northern Samar," ani Caparoso-Kam.

