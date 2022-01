Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nagpaala ngayong Linggo ang National Bureau of Investigation (NBI) sa publiko na huwag i-share ang password ng kanilang mga online bank account.

"Huwag tayo magshe-share ng mga password natin, mga PIN natin, kahit na may mag-email sa iyo, tumawag sa iyo, mag-text sa iyo. At the same time po, never ever share our OTP (one-time password)," sabi ni NBI Cybercrime Division chief Victor Lorenzo sa panayam ng TeleRadyo.

Binitawan ni Lorenzo ang pahayag kasunod ng pagkakahuli ng 5 suspek sa pangha-hack sa mga bank account ng BDO, na nakaapekto sa higit 700 kostumer.

Ayon kay Lorenzo, lahat ng kasong nahawakan nila kaugnay sa ilegal na paglilipat ng pondo ay may kinalaman sa phishing, kung saan gumagamit ng email, text message o voice call ang mga kawatan para makuha ang mga log-in credential ng isang tao.

Dapat aniyang balewalain ng publiko ang mga email, text message o voice call na nanghihingi ng mga password at iba pang account detail.

Pagdating naman sa mga ATM at credit card, hindi na nakukuha ng mga kawatan ang impormasyon ng tao sa pamamagitan ng "skimming" dahil sa mga chip na nakalagay sa mga card, paliwanag ni Lorenzo.

Pero delikado aniya kapag nakuha ang 4DBC o iyong 4 na numerong nakalagay sa card.

"Kapag naibigay mo iyon, puwede na silang mag-online transaction," ani Lorenzo.

Sa mga nais maghain ng reklamo kaugnay sa mga online scam, maaaring bisitahin ang website ng NBI para sa hotline numbers, ani Lorenzo.