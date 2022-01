Tatlo ang patay habang lima ang sugatan sa magkahiwalay na pamamaril sa Barangay Capaculan sa bayan ng Milagros sa Masbate pasado alas-9 Sabado ng gabi.

Ayon kay Police Major Rustom Dela Torre, hepe ng Milagros Municipal Police Station, unang pinasok ng hindi pa nakikilalang mga salarin ang bahay ng isang pamilya kung saan 2 ang patay at 2 ang sugatan sa pamamaril.

Sinunod ang bahay ng isa pang pamilya kung saan isa ang patay at 3 ang sugatan sa pamamaril.

Isa sa tatlong namatay ay 11 taong gulang na lalaki.

Magkakaanak ang mga biktima ayon kay Dela Torre at tinatayang nasa 300 metro lang ang layo ng mga bahay nila.

"That time nagpapahinga at nanonood ng TV yung pamilya nang bigla na lang pinasok at pinagbabaril. Dalawa lang yung pumasok pero may mga kasama pa sa labas. Then sunod ng pinasok yung bahay ng kaanak ng nila," ani Dela Torre.

Mga basyo ng 9mm, .45 pistol, at caliber 5.56 rifle ang narekober ng mga pulis sa pinangyarihan ng insidente.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng otoridad sa pangyayari lalo na ang motibo sa krimen.

- ulat ni Karren Canon