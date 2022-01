Larawan mula sa Digos City Police.

Inaresto ng Digos City Police ang dalawang babae sa entrapment operation dahil sa umano’y ilegal na produksyon o paggawa ng pekeng vaccination card sa Estrada St., Barangay Zone 2, Digos City, Davao del Sur nitong Sabado ng hapon.

Ayon sa Digos City Police, ang mga nahuling indibidwal ay dalawang babae na pawang 22 taong gulang at mga layout artist.

Nahuli sila matapos ang impormasyon ukol sa kanilang ilegal na gawain.

Narekober mula sa kanila ang P100 marked money, dalawang piraso ng pekeng vaccination ID, dalawang piraso ng affidavit of objection on COVID vaccine, isang computer set at printer, 11 piraso ng photo paper at dalawang piraso ng ID.

Nasa kustodiya na ng Digos City Police ang dalawang babae na haharap sa kasong paglabag sa Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act at falsification of public documents.

Mas hinigpitan ng lokal na pamahalaan ang mga panuntunan laban sa mga hindi bakunado kontra COVID-19 kung saan mayroong limitasyon ang oras ng paglabas nila ng bahay at pagpasok sa ilang business establishment.

--Ulat ni Hernel Tocmo