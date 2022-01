Patay ang isang pasahero at anim pa ang sugatan matapos maaksidente ang isang pampasaherong van sa Barangay Aquino, Ibajay, Aklan Biyernes ng hapon.

Nakilala ang namatay na si Imelda Lirazan, 63 taong gulang at nakatira sa Candoni, Negros Occidental.

Sa kuha ng CCTV, makikita na ilang beses nagpagulong gulong sa gitna ng kalsada ang van.

Sa imbestigasyon ng Ibajay Police, galing sa RoRo sa Caticlan ang van at pauwi na sana sa Negros Occidental nang mangyari ang insidente.

Nag-overtake umano ang van sa isang traysikel pero hindi umano nakontrol ng driver ang manibela ng van at bumangga ito sa nakaparadang pick up truck sa gilid ng kalsada dahilan para bumaliktad ito at ilang beses na gumulong.

Kaagad naman na rumesponde sa lugar ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Ibajay, Bureau of Fire Protection Ibajay, at Ibajay Police at mabilis na dinala sa ospital ang mga biktima. Idineklarang dead on arrival si Lirazan matapos magtamo ng malubhang sugat sa katawan.

Patuloy naman na ginagamot sa ospital ang anim pa na sugatan at nasa ligtas na kalagayan na.

Nasa kustodiya na ng Ibajay Police ang driver ng van at hinihintay pa ng mga ito ang magiging desisyon ng mga pamilya ng biktima kung magsasampa ang mga ito ng kaso laban sa driver.

- ulat ni Rolen Escaniel