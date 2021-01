13 patay, kabilang 1 pulis, ex-kapitan, sa engkuwentro sa Sultan Kudarat

(2nd UPDATE) Aabot sa 13 ang namatay sa engkuwentro ng pulisya at isang grupo sa Sultan Kudarat, Maguindanao Sabado ng madaling araw, nang magkaputukan sa tangkang pag-aresto sa isang dating barangay kapitan na may mga kinakaharap na kasong kriminal.

Patay ang dating kapitan na si Datu Pendatun Kato Talusan at 11 na kasamahan nito.

Isang pulis naman ang napatay sa insidente habang dalawang pulis pa ang nasugatan, ayon sa Maguindanao police.

Hahainan sana ng arrest warrant ng mga awtoridad si Talusan nang mangyari ang engkuwentro. Dati nang nakaligtas sa isang ambush si Talusan noong Abril 2020.

Ang mga nasugatang pulis ay isinugod sa Cotabato Sanitarium hospital para mapagamot.

Hindi naman nabanggit sa ulat ng Maguindanao police kung isinugod din sa ospital ang mga nasa panig ni Talusan.

Apat na kaso ang kinakaharap ng barangay chairman: carnapping, robbery with homicide, double frustrated murder at illegal possession of firearms.

Pansamantalang ipinasara ang bahagi ng Cotabato-Davao Road dahil sa insidente.

-- Ulat ni Chrislen Bulosan