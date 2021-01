Ospital inireklamo sa hindi pagbigay ng dagdag-benepisyo sa ilang frontliner

Inireklamo ang Ospital ng Muntinlupa sa umano'y hindi pagbigay ng dagdag na benepisyo sa ilang frontliner. Pero dumepensa ang ospital. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Hindi biro ang sakripisyo ng mga health worker lalo na sa mga nangangalaga sa mga coronavirus disease (COVID-19) patient.

Si alyas "Donn" nasa 12 oras kada araw ang duty sa Ospital ng Muntinlupa, kung saan may direktang exposure siya sa mga pasyenteng may COVID-19.

"Kahit po alam namin na positive sila or kung mga PUI po sila, gagawin pa rin po namin yung lahat para po mabigyan po sila ng tamang pag-aalaga," ani Donn.

Malaki ang naging pasasalamat niya nang magkakaroon ng active hazard duty pay at special risk allowance ang mga health worker base sa mga inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na Administrative Order No. 36.

Pero nagulat siya nang makitang wala ang pangalan niya at iba pang kasamahang may direct contact sa COVID-19 patients sa listahan ng ospital na makakatanggap ng benepisyo.

"Kung ie-estimate ko po, baka po mga nasa 50 po siguro kami. Fifty to 60. Sumama rin po ang loob namin," ani Donn.

Dagdag ni Donn, nagtaka rin siya na ang mga staff ng ospital na walang exposure sa mga COVID-19 patient ay nakatanggap ng benepisyo.

Aminado ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa na nakarating na sa kanila ang reklamo ng health worker na hindi nakatanggap ng benepisyo.

Depensa ng medical director ng Ospital ng Muntinlupa na may mga kondisyon ang DOH sa kung sino lang ang makakatanggap ng benepisyo.

"May mga requirements yan, hindi nasa COVID ward ka, mabibigyan ka, kasi ang COVID floor namin, third floor, suspect at saka positive yan, hindi lahat ng na-expose doon, kasi suspect eh, dapat, sa guidelines, positive. Positive hindi suspect," ani Edwin Dimatatac, direktor ng ospital.

Pero nang tanungin naman si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, pinabulaanan niyang tanging mga may nakasalamuhang positive patient lang ang makakatanggap nito.

"So ang COVID patients po, hindi lang positive at negative ang ating pinaguusapan. Pag sinabi po nating COVID patients, kasama po dyan yung mga suspects at saka probable na mga kaso.

"Ang nakalagay po sa batas at saka nakalagay po sa mga probisyon ng ating guidelines are those directly caring for patients with COVID. So ibig sabihin po yung mga nandoon sa mga opisina, baka kailangan pong kausapin nila yung mga head of hospitals nila if they can be provided or not. Pero ang sinabi ko ay very clear, directly caring for COVID patient," ani Vergeire

Dahil dito, plano nina Donn at ng iba pa niyang kasamahan na maghain ng reklamo sa DOH tungkol sa nangyari, bagay na ipinayo na rin sa kanila ng ahensiya.

— Ulat ni Kori Quintos, ABS-CBN News