‘Maaga pa para sabihing may community transmission na ng UK variant sa PH’

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Aabot na sa 17 ang kabuuang kaso ng coronavirus disease (COVID-19) variant mula UK sa Pilipinas.

Gayunman, tingin ng Department of Health na masyado pang maaga para sabihing may community transmission na ng UK variant ng COVID-19 sa Pilipinas.

Ito ay kahit pa nadagdagan ng 16 ang kaso ng bagong variant, kung saan dalawa ang walang travel history.

Ayon sa mga eksperto, may mga isinaalang-alang pa para sabihing may community transmission ng UK variant sa Pilipinas at iniimbestigahan pa nila, kaya naman "premature" o maaga pang sabihin na may community transmission na sa bansa.

"Considering that the investigation is ongoing, it may be premature for us to determine whether there’s an ongoing community transmission," ani Dr. Celia Carlos, direktor ng Research Institute for Tropical Medicine.

Sumang-ayon naman dito si Dr. Edsel Salvana, miyembro ng DOH Technical Advisory Group.

"Right now, there is no evidence of that dahil meron tayong isang cluster lang na related sila. And then the others walang onward transmission," aniya.

Gabi ng Biyernes nang iulat ng DOH na may 16 bagong kaso ng COVID-19 variant sa bansa.

Ang 12 na kaso, galing sa bayan ng Bontoc, Benguet. Sa bilang, aabot sa 11 ang galing sa iisang barangay.

Ayon sa mayor ng Bontoc na si Franklin Odsey, isang Pinay mula United Kingdom ang pinagmulan ng kaso ng UK COVID-19 variant sa kanilang lugar. Dumating umano ito noong December 11 para bisitahin ang mga kamag-anak.

"It was only when they arrived in our place when it was found out na meron pala silang virus,” ani Bontoc Mayor Franklin Odsey.

Sa bilang, 11 ang nakatira sa iisang barangay.

Kasama sa mga bagong kaso sa Bontoc ang 3 menor de edad at 3 senior citizen. Lahat ng mga pasyente, naka-isolate na ngayon.

Sakaling tumaas pa ang health care utilization rate sa lugar, irerekomenda na ng DOH Cordillera Administrative Region sa IATF na ibalik sa GCQ mula MGCQ ang quarantine status sa rehiyon.

"If ever our healthcare utilization rate will continue to increase, they might recommend to the IATF for the changing of our quarantine status—of the entire region—from MGCQ to GCQ,” ani DOH-CAR director Ruby Constantino.

<LINK>

https://news.abs-cbn.com/news/01/23/21/we-are-lying-to-the-public-magalong-calls-out-local-execs-for-inconsistent-covid-19-testing-tracing

Bukod dito, 2 returning overseas Filipino na dumating sa bansa noong December 29 mula Lebanon ang nagpositibo rin sa bagong variant.

Na-detect din ang UK variant ng COVID-19 sa isang taga-La Trinidad, Benguet, at isang taga-Calamba, Laguna.

Pareho silang walang travel history sa labas ng bansa. Kaya iniimbestigahan na ngayon kung paano nila nakuha ang sakit.

Ipinaliwanag din ni Salvana na Disyembro 10 pa nakolekta ang sample ng pasyenteng taga-lungsod ng Calamba sa Laguna.

Pero bahagi raw ang sample ng mga naka-archive na at binalikan lang matapos ianunsyo ang bagong variant sa UK.

"These are samples that we actually looked back to to make sure that there was no widespread transmission in the country. This was part of the reason why we were looking at samples from October to December," ani Salvana.

Bago ang 16 na dagdag-kaso, isang lalaki na umuwi ng Pilipinas mula Dubai ang nagpositibo sa bagong variant. Siya ang itinuring na "patient zero" ng sakit sa Pilipinas.

Paalala ng mga eksperto na sundin ang public health standards.

— Mula sa ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News