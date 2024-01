Pulis na main suspect sa Camilon case wala na sa kustodiya ng PNP

Raya Capulong at Jeff Caparas, ABS-CBN News

MAYNILA — Wala na sa kustodiya ng Philippine National Police ang dating kasamahan nila na pangunahing suspek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon, ayon kay Philippine National Police (PNP) chief Benjamin Acorda, Jr.

Ito ay matapos masibak sa serbisyo ang pulis na si dating Police Maj. Allan de Castro, na sinasabing may kinalaman sa pagkawala ni Camilon.

Tiniyak naman ni Police Gen. Acorda na tinututukan pa rin ng PNP ang criminal case na isinampa laban kay De Castro.

Umaasa rin si Acorda na mahahanap na si Camilon.



Tuloy-tuloy aniya ang imbestigasyon para matuldukun na ang kasong ito.



Watch more News on iWantTFC

PRELIMINARY INVESTIGATION

Nagpatuloy naman ngayong Lunes ang preliminary investigation ng Batangas Provincial Prosecutor’s Office.

Ito'y matapos magsumite ng reply affidavit at maghain ng mosyon ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Calabarzon at kampo ni Camilon para mag-inhibit ang Batangas Prosecutor’s Office mula sa kaso.

Nais nilang ilipat ang kaso sa Regional Prosecutor’s Office dahil nagtrabaho anilang Assistant City Prosecutor sa Batangas ang abogado ni Jeffrey Magpantay, driver ni De Castro at isa rin sa mga suspek sa kaso.

“Basta ang pagkakaintindi po namin...hintayin pa po ang kung ano ba ang desisyon kung ano na ang mangyayari doon sa aming ipi-nile na motion to inhibit kung ano na po ang mangyayari doon,” sabi ng ina ni Camilon na si Rose.

Nagsumite naman ng komento sa reply affidavit si De Castro sa email, ayon sa kaniyang abogado na si Ferdinand Benitez.

Hiling naman ng ina ni Camilon na higpitan ang pagmomonitor ng pulisya kay De Castro at Magpantay.

Wala pang schedule para sa pagpapatuloy ng preliminary probe.