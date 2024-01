MAYNILA — Nagpulong ngayong Lunes ang mga opisyal ng Land Transportation Office (LTO) para sa paghihigpit sa paghuli sa mga hindi rehistradong sasakyan at mga kolorum, kabilang na ang mga pampasaherong jeepney na hindi nag-consolidate sa ilalim ng PUV modernization program.



Ipinatawag ng LTO sa main office nito sa Quezon City ang kanilang mga regional officials para plantsahin ang magiging latag ng programa simula sa Pebrero.



Una nang sinabi ni LTO chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na magbubukas sila ng karagdgang mga impounding facilities sa iba't ibang panig ng bansa dahil sa inaasahang pagdami ng mga mahahatak na sasakyan.

Sa datos ng ahensiya, lumobo sa 24,366 ang naka-impound na mga pribado at pampublikong sasakyan sa mga regional offices ng LTO, kabilang dito ang 359 na sasakyan sa LTO impounding area sa Quezon City.



Una nang ipinaalala ni Mendoza ang mabigat na multa at kasong nag-aabang sa mga mahuhuling kolorum na jeepney.



“‘Pag colorum, there are two sets of penalties, 1 yung penalty, administrative fine nila, so P50,000, may P200,000, may P1 million, depende kung anong sasakyan. Meron ding criminal liability yan, ‘tas up to P3 million fine,” sabi ni Mendoza.



“Pag hinuli mo ang sasakyan because of unregistered motor vehicle or colorum, yung lisensiya ng driver kumpiskado po yan. The driver will be prosecuted criminally. Basta colorum po yan, pag unregistered naman suspendido lisensiya niya,” dagdag pa niya.



Ayon pa kay Mendoza, magiging parehas ang pagpapatupad ng batas sa lahat at kasama sa mga babantayan ng ahensiya ay ang mga habal-habal na posibleng magsasamantala sa sandaling mabawasan ang mga pampasaherong jeepney na bibiyahe sa susunod na buwan.

