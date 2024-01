Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpaunlak ng personal na panayam ang tanyag na artist at dating TV host na si Robert Alejandro.

Sinampahan niya ng reklamo ang dating caregiver na nilimas umano ang kaniyang life savings na P3 milyon mula sa back account at credit card nito.



Walong taon nang may colon cancer si Alejandro.



"At that time, kinailangan ko na ng caregiver kasi maraming kailangang gawin sa mga tubo nga. So, meron kaming doctor na kakilala, rinecommend yung isang caregiver pangalan niya si Deo, so siyempre, wala kaming kamalay-malay, tiwala kami," kuwento ni Alejandro.



Sa loob ng 2 buwan ay nagawa umano ng caregiver na mabuksan ang kanyang telepono at ma-access ang kanyang pera sa bangko.



Hanggang sa noong December 17, nakatanggap siya ng isang notification na nagbayad siya ng halos P30,000 sa isang online transaction.

"Nagka-notification ako sa phone na mayroon daw akong binili from Amazon, eh wala naman akong ginawang ganon. So tumawag ako kaagad sa bangko ko."



Nakita niya sa kanyang bank statement na sa loob ng 2 buwan, halos P3 milyong ang nawala mula sa kanyang account.

'Nakita namin na galing sa phone ko yung mga transactions, so iniisip namin sino nandito sa bahay, kami lang ang nandito sa bahay, so doon namin nalaman na yung caregiver yung gumagawa ng transactions," aniya.



Sa imbestigasyon ng pulis, 2 ang account na pinagpasahan ng pera mula sa bank account ni Alejandro.

Na-trace na nila ang mga may ari nito at napag-alaman mula sa kanilang account ay ipinapasa nila ang pera sa e-sabong account ng caregiver.



"Kapag yung kliyente niya ay natutulog, doon siya sumasalisi sa cellphone ng amo niya. Nagta-transfer siya mula sa mismong bank account ng amo niya sa account ng 2 ahente ng e-sabong. Hindi rekta sa kanya. Rekta sa account nung mga ahente para makaiwas na rin na hindi rekta sa kanya pumasok ang pera," ani Lt. Anthony Dacquel, chief investigator ng QCPD Station 14.



Sinampahan ng reklamong qualified theft sa piskalya ang caregiver noong December 20.

Inimbistigahan pa ng pulisya kung may iba pang kasabwat ang caregiver.

Sa Huwebes nakatakda ang prelimenary investigasyon sa isinampang reklamo sa suspek.