Marami pa ring pumupunta sa tindahan ng lucky charms sa Binondo, Maynila ngayong Chinese New Year, Enero 22, 2023.

MAYNILA — Patuloy ang pagdating ng mga mamimili ng mga lucky charm sa Binondo district ngayong Linggo, sabay sa pagdiriwang ng Chinese New Year.

Is sa mga dinagsa ang puwesto ng feng shui expert na si Johnson Chua.

Ayon kay Chua, ang Year of the Water Rabbit ay taon ng pagbangon kaya asahang mas kalmado ang 2023 kompara sa nakaraang taon.

"Expect natin ang better year, may recovery. 'Pag sinabi kasi nating water rabbit, much gentle, much kind, compare[d to] last year na marami tayong pinagdaanan," ani Chua.

Para sa mga nagtitipid at gusto pa ring suwertehin, puwede namgn magsagawa ng "cleansing" sa bahay sa pamamagitan umano ng pagbabawas ng gamit.

"Magsimula muna tayo mag-declutter, tanggalin ang mga sirang gamit," an Chua.

Ayon pa kay Chua, huwag ding kalimutang magsuot ng pulang damit at maghanda ng malagkit na pagkain.

Samantala, kaliwa't kanan pa rin ang dragon dancing sa buong Binondo, na Chinatown sa Maynila.

Nag-iikot at nagtatanghal ang mga dragon dancer sa mga negosyo at establisyimento kapalit ng pulang ampao na may lamang pera.

Nagsuot pa ng Darna costume ang ilang nakisaya sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa distrito.

Sa ulat ng Manila Police District, umabot sa 600,000 tao ang nakisaya sa Chinese New Year's Eve sa Binondo.

