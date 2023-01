Isang "chop chop" at tila sunog na bangkay ang natagpuan malapit sa ilog sa may Angeles City, Pampanga, sabi ngayong Linggo ng pulisya.

Ayon kay Maj. Dexter Ebbet ng Angeles police, nakita noong Huwebes ng mga naglalarong bata ang bangkay sa tabi ng Abacan River sa Barangay Ninoy Aquino.

"Bali 'yong mga bata na naglalaro doon sa riverside, napansin kasi nila 'yong pinaglagyan [noong bangkay] dahil naamoy nila... 'di magandang amoy, 'yong foul odor niya kaya siya natagpuan," ani Ebbet.

Nakasilid sa dalawang sako ang mga bahagi ng bangkay, na hindi na rin makilala dahil naaagnas na.

"Hiwa-hiwalay na 'yong parts noong body and then talagang hindi na siya ma-determine, maski sa unang tingin mo pa lang mahirap nang ma-recognize 'yong gender," ani Ebbet.

Ayon sa pulisya, may indikasyon ding sinunog ang bangkay.

Hinihintay pa umano ang resulta ng pagsusuri ng Scene of the Crime Operatives para matukoy ang kasarian at posibleng sanhi ng pagkamatay ng biktima.

"Kung titingnan mo, parang dinump lang siya doon sa lugar," ani Ebbet.

"Napaka-importante ng CCTV [footage] sa paligid kung saan siya natagpuan," dagdag niya.

— Ulat ni Gracie Rutao

