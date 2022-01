Sinulog 2022, ipinagdiwang ng mga Pinoy sa iba-ibang bahagi ng Europa

BARCELONA - Kahit may COVID surge bunsod ng Omicron variant sa Europe, nagawan pa rin ng paraan ng mga deboto ng Señor Sto. Niño sa paghahandog ng kanilang mga dasal, pag-aalay at papuri.

"Pit Señor! Viva!, Pit Señor! Viva!, Pit Señor! Viva," sigaw ng mga deboto sa Barcelona sa pagtatapos ng pista ng Sto. Niño nitong nakaraamg linggo. Dalawampu't-siyam na taon na itong ipinagdiriwang ng mga Pilipino rito.

Sentro ng pagdiriwang ang Misa na inalay sa Banal na Sanggol. Bitbit ng mga deboto ang kanilang mga personal na imahen ng Sto. Niño, tulad ni ni Remy Croox na deboto ng Sto. Niño.

“Everytime na magpi-piyesta ng Sto Niño lagi ko itong dala. Regalo ito sa akin, bueno sa anak ko, lagi naming dinadala,” sabi ni Croox, residente ng Barcelona.

Malaki ang pasasalamat ng mga deboto ng Sto. Niño dahil sa kanilang mga panalanging sinagot umano ng Panginoon.

“Yung healthy kami mula nung magkaroon ng COVID. Awa ng Diyos, sa help ni Sto. Niño na lagi kaming nagdarasal, lagi kaming nagro-rosary tuwing gabi na kaming mag-anak. Kami’y lagi nyang pinapatnubayan. Siya ang aming protector, kasama si Mama Mary, siyempre,” dagdag ni Croox.

“Meron nga akong hiniling sa kanya at ipinagkaloob nya sa akin dahil noon meron kaming hindi nagkaintindihan ng pamilya namin pero, talaga hiniling ko sa kanya at pinagkaloob sa akin ang kahilingan at awa ng Sto Niño at naayos ang buong pamilya naming,” sabi ni Julia Bagiou Arzaga, residente ng Barcelona at deboto ng Sto. Niño.

AUSTRIA

Dahil sa COVID protocol, limitado lang sa 300 katao ang maaring pumasok sa loob ng Simbahan.

“Actually maraming kasama sana po sa selebrasyon natin, mga siguro limang dancers ng grupo, subali’t habang kasagsagan na nagpa-practise sila may mga nagpositibo so minarapat namin na mas better yung less na lang para at least maitaguyod ang kapistahan ng Sto Niño,” sabi ni Kichelle Galleto, pangulo ng BISMIN association at Sinulog dancer.

Dahil binabayo ng pandemya Austria ngayon kaya simple lang ang selebrasyon na ikinasa ng Kapunungan ng mga Bisaya sa Austria katuwang ang Filipino Catholic Chaplaincy, ang namumuno sa taunang Sinulog Festival sa Austria.

Pagkatapos ng Misa sa Filipino Catholic Chaplaincy sa Vienna, nagkaroon ng maikling programa, kung saan ilang deboto ang nagsayaw kasama ang imahen ng Sto.Niño.

May special mass din na ginanap sa kapilya ng Missio Austria na dinaluhan ilang miyembro ng Kapunungan ng mga Bisaya sa Austria.

“This beautiful devotion of the Filipino reminds us of the humility of Christ, the Sto. Niño. This devotion points out the path that we must follow,” saad ni Fr. Mars Sahulga, Spiritual Adviser, Kapunungan ng mga Bisya sa Austria.

Bilang paghahanda sa selebrasyon ay nagkaroon din ng 9-araw na online Novena.

FRANCE

Sa Paris, ipinadiwang din ang taunang sinulog ng Senyor Sto. Niño. Pero kung dati’y nagsisiksikan sa pagsayaw tangan-tangan ang imahe ng Sto.Niño, ngayon sa kanilang upuan na lang benidisyunan ng pari bilang pagsunod sa COVID protocol.

“Sa araw na ito nandito kami sa paris france at nanalangin kami lahat kay Sto. Niño sa fiesta niya para matapos na itong pandemic sa buong mundo. Sana gabayan kami ni Señor Sto. Niño,” sabi ni Charlie Allin, deboto ng Sto. Niño.

“Wala pong imposible sa Diyos, lalong-lalo na kung nagkakaisa tayo sa ating mga dasal kaya ‘yun po ang hinihiling natin sa ating banal na Sto. Niño, Banal na Sanggol na siya na ating panginoon Diyos, nawa’y magtapos na ang pandemic para mabalik na tayo ating normal na gawain,” wika ni Father Leo Balaguer, Paris Priest Chaplaincy.

MALTA

Sa Malta,kinakitaan din ng makukulay na kasuotan ang mga Pinoy bitbit ang imahe ng Sto. Niño habang nagpalabas ng iba-ibang street dances na alay sa Sto. Niño de Cebu.

ITALY

Sa Milan, binigyang buhay ng mga kababayan ang Sinulog Festival sa pamamagitan ng street dancing.

Pero dahil ipinatutupad pa rin ang mahigpit na COVID-19 protocols ay sa simbahan na lang idinaos ng mga kababayan natin ang selebrasyon habang nakasuot ng face masks ang mga performers.

Ang sinulog ay isa lang sa mga kapistahan sa Pilipinas na dinala ng mga Pinoy sa ibangbansa na patuloy na nagpapalalim sa ating pananampalataya.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europe, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

(Pinagsamang mga ulat nina Hector Pascua sa Austria, Bong Agustinez sa France, Mye Mulingtapang sa Italy at Sandra Sotelo-Aboy sa Spain)