Nanawagan ang grupo ng mga mangingisda sa pamahalaan na magpataw ng price control sa galunggong sa gitna nang pagsirit ng presyo nito sa merkado.

Ayon kay PAMALAKAYA National Chairperson Fernando Hicap, hindi na makatwiran ang kasalukuyang presyo ng tinaguriang “poor man’s fish” sa halagang P250 kada kilo, gayong nasa P60 hanggang P80 lang ang farm gate price nito sa Palawan halimbawa.

Kontra ang PAMALAKAYA sa pagaangkat ng Department of Agriculture ng 60,000 metric tons ng mackerel at galunggong para tugonan ang inaasahang kakulangan ng suplay dahil sa epekto ng Bagyong Odette at taunang fishing ban.

Para kay Hicap, dehado pa rin ang mga lokal na mangingisda ang importasyon, bagkus dapat magkaroon na lang umano ng price ceiling na magiging makatwiran sa mga local producer, retailer, at mamimili.

Giit ni Hicap, nasa price Act ang kanilang hiling na dapat magkaroon ng price control kapag may hindi makatwirang pagtaas ng mga presyo sa panahon ng emergency at iba pang kahalintulad na sitwasyon.

Iba’t ibang mambabatas din ang kontra sa hakbang ng DA.

KAUGNAY NA VIDEO:

