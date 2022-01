Omicron variant: COVID protocol ibinasura na sa England, ilang bansa sa Europa balik-higpit

LONDON - Simula sa susunod na linggo, tanggal na ang “Plan B” COVID restrictions sa England. Ibig sabihin, hindi na compulsory ang pagsusuot ng face mask sa public transport at shopping areas, tanggal na rin ang pagpapatupad ng vaccine certificates at magtatapos na ang guidance sa mga kumpanya na work from home.

Ang batas ng pagpapatupad ng “Plan B” restrictions ay matatapos sa January 26, Miyerkules at di na ito papalitan ng panibagong batas kaugnay ng COVID protocol.

Iba-iba ang reaksyon sa umano’y mapangahas na hakbang ng gobyerno ni Prime Minister Boris Johnson. Paalala ng frontliners, todo ingat pa rin at kung maari, magpabakuna na.

“Same pa rin sa advice ng government na social distancing, wash your hands at talagang magpa-vaccine.” sabi ni Phoebe Bantolo, nurse sa England.

“May booster shot na ako , pero asawa ko second shot pa lang,” sabi ni Ruby Morales, nurse sa England. Hindi rin daw nawawala ang pag-aalala nila sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas dahil rin sa COVID surge.

“Back home nandun ang nanay at kapatid ko. So hindi mo maiwasan na mag-alala pa rin,” sabi ni Morales.

SPAIN

Samantala sa Spain, ibinalik na ang face to face classes nitong January 10 matapos ang halos tatlong linggong Christmas vacation ng mga mag-aaral. Kahit may pag-aaalinlangan ang ilang magulang dahil sa pagtaas ng kasi ng COVID-19.

Nilinaw ni Spanish Health Minister Carolina Darias na priority ng gobyerno ang edukasyon ng mga bata. Kaya lalong pagtitibayin sa mga paaralan ang mga health protocols gaya ng pagsusuot ng face masks, social distancing, paghuhugas ng kamay at tuloy-tuloy na pagbakuna sa mga bata, at boosters para sa mga nabakunahan na.

Pabor naman ang ilang mga Pinoy ba pabalikin ang kanilang mga anak sa eskwelahan.

“Hindi na, kasi may depensa na rin naman tayo. Siyempre para mas matuto sila, mas ma-concentrate,” saad ni Rosabel Casinao, Pinay sa Spain.

“Para sa akin okay din dahil para sa working mothers na katulad ko, mas gugustuhin ko na nagfa-face to face sila kasi hindi sila nahihirapang makaintindi pa sa mga assignment o mga gawaing school.” sabi ni Maryjane Ayawan, Pinay sa Spain.

Pero malaking hamon dito ang face to face classes sa mga gurong tulad ni Roby Niedo, tinamaan siya ng COVID at naka- isolate, bago pa man bumalik ang mga klase.

“So I am on my sick leave and I am in isolation. A lot of our students surprisingly called us saying they couldn’t come because they are also positive as well as the parents, for example, and they are required to be in isolation. What’s alarming, we also had students who had COVID within this 3 weeks period of holiday,” sabi ni Roby Nieto, isang guro at residente sa Spain.

Mahigit one-third na ng kabuuang bilang ng mga batang nasa edad 5 at 11 ang nabakunahan na.

BELGIUM

Patuloy sa pagtaas ang kaso ng COVID infection sa Belgium. Noong January 13 naitala ang pinakamataas na kaso sa bilang na 39,000.

Kaya naman mahigpit pa ring ipinapatupad ng bansa ang pagsusuot ng face mask. Limitado uli ang bilang ng mamimili sa loob ng mga shopping center. Na mas pinaigting rin ang pagbibigay ng booster shot.

“I’m really happy that the government here is functional, and vaccines are available and systems work,” sabi ni Aaron Ponce, isang university professor.

Para sa mga bakunado na, bahagya namang niluwagan ang quarantine policy. Sakaling ma-expose sa mga high risk contact, hindi na kailangan mag-quarantine kung negatibo naman sa COVID test.

Para naman sa mga hindi pa nabakunahan o kulang pa sa bakuna, kailangan ang pag-quarantine ng apat na araw hanggang sa makuha ang negative result at kailangan ding mag-test uli sa ika-pitong araw .

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europe, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

(Ulat ni Sandra Sotelo Aboy sa Spain, kasama sina Raquel Bernal Crisostomo sa Belgium at Rose Eclarinal sa England)

KAUGNAY NA VIDEO: