Halos 300 commuter ang pinababa o hindi pinasakay sa mga pampublikong sasakyan sa ilang mga lansangan sa Metro Manila sa nakaraang 5 araw ng implementasyon ng “no vaxx, no ride” policy, ayon sa Inter-Agency Council for Traffic (i-ACT).

Nagsagawa ang i-ACT ng mga random inspection sa Commonwealth Avenue, Quezon Avenue at Aurora Avenue sa Quezon City sa unang 2 araw ng polisiya.

Sinundan naman ito ng iba pang mga inspeksyon sa Alabang-Zapote Road sa Las Piñas, Taft Avenue at Rizal Avenue sa Maynila, at sa Mindanao Avenue, A. Bonifacio, at Roosevelt Avenue sa QC.

Pinatitigil ang mga bus o jeep at isa-isang tinitingnan ang mga vaccination card at kasamang valid ID ng mga pasahero. Kung walang vaccination card, hinahanap kung may medical o barangay certification na nagpapatunay na hindi sila makakapagpabakuna.

Sa kabuuan, nasa 296 ang naitalang unvaccinated na individuals.

Pero sa tala ng i-ACT, papaunti ang bilang ng mga nahuhuli nila sa mga nakaraang araw.

Mula sa 160 noong Lunes at 102 noong Martes, bumaba sa 34 na lang ang nahuli sa sumunod na 3 araw. Walong (8) pasahero na lang ang nasita noong Biyernes.

Ayon kay i-ACT special operations unit commander Jose Manuel Bonnevie, naging positibo ang pagtanggap ng mga commuter sa polisiya.

Posibleng sumunod na rin ang mga hindi pa bakunado sa patakaran matapos mabalitaan ito at hindi na sumakay ng mga pampublikong sasakyan.

Patuloy din ang pagbantay ng mga i-ACT enforcers sa mga terminal ng EDSA busway pati ngayong weekend.

Samantala, isinabay na lang ng PNP sa mga nakatayo nitong Comelec checkpoints ang pag-iinspeksyon ng mga may dalang vaccination cards sa mga kalsada sa Metro Manila.

Bukod sa pagpapatupad ng gun ban, pinapara ang mga pampublikong sasakyan para silipin ang mga

Ang ilang checkpoint gaya sa Baclaran, Parañaque ay nagpatuloy pa rin kahit sa madaling araw. Binibigyan na lang ng babala ang mga natitiyempuhang walang vaccination card.

Sa isang checkpoint sa Pinagbuhatan, Pasig, kinukunan naman ng litrato ang ID ng pasaherong mahuhuling walang vaccination card pero hindi na rin pinabababa.

Ayon kay Police Lt. Catalino Gazmen Jr., na namumuno sa checkpoint, napansin nilang halos wala rin silang nasisita sa mga nakaraang araw kumpara noong simula ng implementasyon ng polisiya dahil mas nalaman na ng publiko mula sa media at social media ang mga ginagawang checkpoint.

Ayon naman sa Department of Transportation, patuloy ang paghahanap ng lokasyon ng mga itatayong vaccination sites sa mga transport hub gaya ng paliparan at terminal.

Sinimulan na rin nitong linggo ang pagpapabakuna ng mga pasahero sa Manila North Harbor, kung saan mahigit 50 Badjao na hindi makabiyahe ang nabakunahan sa tulong ng Philippine Ports Authority (PPA) at Manila City local government.

Nakatakda namang magsimula sa Lunes ang 5-araw na mobile vaccination drive sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) para sa mga transport workers.

Giniit ng DoTr na ipapatupad lamang ang no vax no ride policy sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Levels 3, 4, at 5 gaya ng Metro Manila.

Dagdag ng ahensya, exempted sa polisiya ang mga may dalang pruweba na may medikal na kondisyon na nagbabawal na magpabakuna, essential worker o kukuha ng essential goods and services.